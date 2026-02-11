МОК забрани каска с лицата на загинали украински спортисти

Украинският състезател по скелетон Владислав Гераскевич – един от знаменосците на националния отбор в Милано/Кортина 2026 – разкри, че Международният олимпийски комитет (МОК) му е забранил да използва персонализирана каска, посветена на украински спортисти, загинали във войната.

На шлема са били изобразени портретите на атлети, които никога повече няма да застанат на старт. „Болезнено е и ми къса сърцето. Има усещането, че МОК предава тези, които бяха част от олимпийското движение и вече никога няма да могат да бъдат тук“, написа Гераскевич в Instagram, публикувайки снимка на каската.

Памет

По думите му шлемът е създаден в памет на загиналите и символизира „малка част от многото“, дали живота си по време на войната. „Подготвяме официално запитване до МОК и искрено се надявам, че това е била позицията само на отделен представител, а не на целия Международен олимпийски комитет“, написа спортистът.

Той проведе първите си тренировки с него, но ден по-късно е получил официална забрана да използва тази каската нито в състезанията, нито в тренировките под егидата на МОК.

Не за първи път

Гераскевич не за първи път заема публична позиция. По време на Олимпиадата в Пекин през 2022 г. той показа плакат „No war in Ukraine“, превръщайки се в първия украински спортист, отправил антивоенно послание на олимпийска сцена. Действието му тогава получи широка международна подкрепа.

Украинският президент Володимир Зеленски реагира светкавично на ситуацията, като изрази благодарност към знаменосеца на украинския отбор на Зимните олимпийски игри за това, че напомня на света за цената на борбата на Украйна.

Снимка: bTV

„На неговата каска има портрети на наши спортисти, убити от Русия:

фигуристът Дмитро Шарпар, загинал в боевете край Бахмут;

19-годишният биатлонист Евхен Малишев, убит от окупаторите край Харков;

и други украински атлети, чиито животи бяха отнети от войната на Русия“, написа Зеленски.

Президентът подчерта, че тази истина не може да бъде смятана за неудобна, неподходяща или определяна като политическо изявление на спортно събитие.

„Това е напомняне за целия свят каква е съвременна Русия. И напомня на всички за глобалната роля на спорта и историческата мисия на самото олимпийско движение, всичко е за мир и в името на живота. Украйна остава вярна на това. Русия доказва обратното“, заключи държавният глава.