На връх Свети Валентин: оперират Линдзи Вон за четвърти път

Легендарната скиорка се връща в САЩ Четвърта операция предстои на Линдзи Вон. Тя ще бъде утре, 14 февруари в Италия, след което ще се прибере в САЩ, където отново ще влезе в болница и ще се подложи на интервенция.

В социалните мрежи тя благодари още веднъж за подкрепата.

Припомняме, че 41-годишната Вон кара в спускането със скъсана предна кръстна връзка, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак!

Самата Линдзи Вон: Опитах! Помечтах! Скочих! Не съжалявам!

„Бяха доста трудни няколко дни в болницата, имам дълъг път пред себе си“, написа тя в Instagram. „Най-накрая се чувствам по-добре, но ми предстои дълъг път. Утре ме очаква още една операция и се надявам да мине добре, за да мога да си тръгна и да се прибера у дома, където ще ми е нужна още една операция. Все още не знам точно какво ще включва тя, докато не направя по-подробни образни изследвания, но това е положението, в което се намирам в момента. Просто съм тук напълно неподвижна. Но имам много приятели и роднини, които идват да ме посещават... Цветята са просто невероятни, а персоналът и медицинският екип тук са страхотни.

Чувствам се много щастлива и късметлийка, че имам толкова много хора около себе си, които наистина ми помогнаха да премина през това. Искам просто да кажа "Благодаря!", написа американката от болничното легло.

Най-богатата олимпийка: Печели три пъти повече от Линдзи Вон и в САЩ хич не я обичат!
линдзи вон операция Зимни олимпийски игри миланокортина 2026

