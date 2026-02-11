bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Линдзи Вон претърпя трета операция! "Успехът има различно значение" (СНИМКИ)

Линдзи Вон претърпя трета операция! "Успехът има различно значение" (СНИМКИ)

Трета операция претърпя иконата на световните ски Линдзи Вон след ужасяващото ѝ падане по време на спускането на олимпийските игри в Милано/Кортина. 

Легендарната скиорка Линдзи Вон продължава да е в болница в Италия, където бе закарана с медицински хеликоптер директно от пистата, след като получи фрактура на бедрената кост. 

Припомняме, че 41-годишната Вон кара със скъсана предна кръстна връзка, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак

Благодарностите

Линдзи Вон съобщи за трета си операция с публикация в социалните мрежи. 

“Днес претърпях третата си операция и тя беше успешна. Успехът днес има съвсем различно значение, отколкото преди няколко дни.

Подобрявам се, и макар да е бавно, знам, че ще бъда добре. Благодарна съм на целия невероятен медицински персонал, приятели, семейство, които бяха до мен, и за цялата любов и подкрепа от хора по целия свят. Също така, огромни поздравления за моите съотборници и всички спортисти от отбора на САЩ, които ме вдъхновяват и ми дават нещо, за което да се радвам.”

Тази защита за 1200 евро вероятно е спасила Линдзи Вон при падането й на пистата

Падането

Спускането на Линдзи Вон бе едно от най-чаканите събития на Игрите. 

Линдзи Вон обаче не успя да вземе добре врата в началото на трасето и падна по жесток начин, който притесни всички фенове.

Снимка: Reuters

След като тя бе откарана с хеликоптер, близки до Линдзи Вон споделиха, че тя е продължила да се вълнува от развоя на надпреварата. В нея триумфира друга американка - Брийзи Джонсън.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
