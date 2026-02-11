Трета операция претърпя иконата на световните ски Линдзи Вон след ужасяващото ѝ падане по време на спускането на олимпийските игри в Милано/Кортина.

Легендарната скиорка Линдзи Вон продължава да е в болница в Италия, където бе закарана с медицински хеликоптер директно от пистата, след като получи фрактура на бедрената кост.

Припомняме, че 41-годишната Вон кара със скъсана предна кръстна връзка, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак!

Благодарностите

Линдзи Вон съобщи за трета си операция с публикация в социалните мрежи.

“Днес претърпях третата си операция и тя беше успешна. Успехът днес има съвсем различно значение, отколкото преди няколко дни.

Подобрявам се, и макар да е бавно, знам, че ще бъда добре. Благодарна съм на целия невероятен медицински персонал, приятели, семейство, които бяха до мен, и за цялата любов и подкрепа от хора по целия свят. Също така, огромни поздравления за моите съотборници и всички спортисти от отбора на САЩ, които ме вдъхновяват и ми дават нещо, за което да се радвам.”

Падането

Спускането на Линдзи Вон бе едно от най-чаканите събития на Игрите.

Линдзи Вон обаче не успя да вземе добре врата в началото на трасето и падна по жесток начин, който притесни всички фенове.

Снимка: Reuters

След като тя бе откарана с хеликоптер, близки до Линдзи Вон споделиха, че тя е продължила да се вълнува от развоя на надпреварата. В нея триумфира друга американка - Брийзи Джонсън.