bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Самата Линдзи Вон: Опитах! Помечтах! Скочих! Не съжалявам!

Това не беше край като в приказка, каза легендата на ските, която претърпя две сложни операции заради падането в Милано/Кортина

Самата Линдзи Вон: Опитах! Помечтах! Скочих! Не съжалявам!
Reuters

Само преди седмица светът беше притаил дъх в очакване на спускането на олимпийските игри в Милано/Кортина на 41-годишната Линдзи Вон! Беше ли лудост да се появи на пистата със скъсана предна кръстна връзка, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак? Вероятно! Имаше ли дори капка надежда, че в това състояние ще спечели втора олимпийска титла след тази във Ванкувър 2010, за да завърши по приказен начин кариерата си? Определено!

Е, животът не е приказка! И нещата не се развиват както ни се иска! 

Малко след старта Вон падна тежко, като се наложи да бъде изведена от пистата с медицински хеликоптер, а след това да бъде оперирана два пъти заради счупена бедрена кост

Глагол на име Вон

Обръщението

Ден след падането Вон използва социалните мрежи, за да се обърне към милионите си почитатели:

"Вчера олимпийската ми мечта не завърши така, както си представях. Не беше край от приказка, а просто животът. Осмелих се да мечтая и работих здраво, за да го постигна. Но в ски спускането разликата между преминато трасе и катастрофална контузия може да бъде едва 12 сантиметра.

Просто аз бях с 12 сантиметра по-близо, когато дясната ми ръка се закачи за вътрешната страна на вратата, завъртях се и това доведе до падането ми. Предната ми кръстна връзка и предишните контузии нямаха нищо общо.

Снимка: Reuters

За съжаление, получих тежка фрактура на бедрената кост, която в момента е стабилна, но ще изисква няколко операции, за да се възстанови.

Въпреки че вчерашният ден не завърши по начина, по който се надявах, и въпреки силната физическа болка, която ми причини, не съжалявам. Да стоя на старта вчера беше невероятно чувство, което никога няма да забравя. Да знам, че съм там и имам шанс да спечеля, беше само по себе си победа.

Знам, че алпийските ски са риск. Винаги са били и винаги ще бъдат невероятно опасен спорт.

И подобно на ските, поемаме рискове и в живота. Мечтаем. Обичаме. Скачаме. И понякога падаме. Понякога сърцата ни са разбити. Понякога не сбъдваме мечтите си. Но това е и красотата на живота: че можем да опитаме.

Опитах! Помечтах! Скочих!

Надявам се, че ако си вземете нещо от моето пътуване, то ще е да вярвате, че всички вие имате смелостта да се предизвикате. Животът е твърде кратък, за да не поемаме рискове. Единственият провал в живота е да не се опитваш.

Вярвам във вас, както вие вярвахте в мен. 
Л.В.”

Завръщането

Това не е първата тежка контузия на Вон. 

През 2019 г. тя сложи край на кариерата си, но се завърна на пистата през ноември 2024 г. - седем месеца след като ѝ беше поставена изкуствена коленна става.

Снимка: Reuters

Освен златото в спускането от Ванкувър 2010, тя има още два бронза - в супергигантския слалом от Ванкувър и в спускането от ПьонгЧанг 2018. 

Линдзи Вон е световна шампионка от 2009 г. и има 20 златни медала от Световната купа. 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
 
Тагове:

линдзи вон милано падане спускане Зимни олимпийски игри кортина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

live
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
Днес на Игрите: Биатлонистите ни влизат в боя и индивидуално

Днес на Игрите: Биатлонистите ни влизат в боя и индивидуално
Григор Димитров отпадна на двойки, но днес ще играе отново

Григор Димитров отпадна на двойки, но днес ще играе отново
Глагол на име Вон

Глагол на име Вон

Последни новини

Григор Димитров отпадна на двойки, но днес ще играе отново

Григор Димитров отпадна на двойки, но днес ще играе отново
Днес на Игрите: Биатлонистите ни влизат в боя и индивидуално

Днес на Игрите: Биатлонистите ни влизат в боя и индивидуално
Пастор от ЦСКА в ареста за 72 часа, за да не се укрие (ВИДЕО)

Пастор от ЦСКА в ареста за 72 часа, за да не се укрие (ВИДЕО)
Въпреки призива на Лудогорец – без оставки в БФС

Въпреки призива на Лудогорец – без оставки в БФС
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV