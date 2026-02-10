Самата Линдзи Вон: Опитах! Помечтах! Скочих! Не съжалявам!

Само преди седмица светът беше притаил дъх в очакване на спускането на олимпийските игри в Милано/Кортина на 41-годишната Линдзи Вон! Беше ли лудост да се появи на пистата със скъсана предна кръстна връзка, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак? Вероятно! Имаше ли дори капка надежда, че в това състояние ще спечели втора олимпийска титла след тази във Ванкувър 2010, за да завърши по приказен начин кариерата си? Определено!

Е, животът не е приказка! И нещата не се развиват както ни се иска!

Малко след старта Вон падна тежко, като се наложи да бъде изведена от пистата с медицински хеликоптер, а след това да бъде оперирана два пъти заради счупена бедрена кост.

Обръщението

Ден след падането Вон използва социалните мрежи, за да се обърне към милионите си почитатели:

"Вчера олимпийската ми мечта не завърши така, както си представях. Не беше край от приказка, а просто животът. Осмелих се да мечтая и работих здраво, за да го постигна. Но в ски спускането разликата между преминато трасе и катастрофална контузия може да бъде едва 12 сантиметра.

Просто аз бях с 12 сантиметра по-близо, когато дясната ми ръка се закачи за вътрешната страна на вратата, завъртях се и това доведе до падането ми. Предната ми кръстна връзка и предишните контузии нямаха нищо общо.

Снимка: Reuters

За съжаление, получих тежка фрактура на бедрената кост, която в момента е стабилна, но ще изисква няколко операции, за да се възстанови.

Въпреки че вчерашният ден не завърши по начина, по който се надявах, и въпреки силната физическа болка, която ми причини, не съжалявам. Да стоя на старта вчера беше невероятно чувство, което никога няма да забравя. Да знам, че съм там и имам шанс да спечеля, беше само по себе си победа.

Знам, че алпийските ски са риск. Винаги са били и винаги ще бъдат невероятно опасен спорт.

И подобно на ските, поемаме рискове и в живота. Мечтаем. Обичаме. Скачаме. И понякога падаме. Понякога сърцата ни са разбити. Понякога не сбъдваме мечтите си. Но това е и красотата на живота: че можем да опитаме.

Опитах! Помечтах! Скочих!

Надявам се, че ако си вземете нещо от моето пътуване, то ще е да вярвате, че всички вие имате смелостта да се предизвикате. Животът е твърде кратък, за да не поемаме рискове. Единственият провал в живота е да не се опитваш.

Вярвам във вас, както вие вярвахте в мен.

Л.В.”

Завръщането

Това не е първата тежка контузия на Вон.

През 2019 г. тя сложи край на кариерата си, но се завърна на пистата през ноември 2024 г. - седем месеца след като ѝ беше поставена изкуствена коленна става.

Снимка: Reuters

Освен златото в спускането от Ванкувър 2010, тя има още два бронза - в супергигантския слалом от Ванкувър и в спускането от ПьонгЧанг 2018.

Линдзи Вон е световна шампионка от 2009 г. и има 20 златни медала от Световната купа.