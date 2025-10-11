bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

НА ЖИВО: Карлос Насар се завръща, третата световна титла е у дома! (СНИМКИ и ВИДЕО)

Калоян Кюркчиев и Петър Джанаваров ще ви покажат ексклузивни кадри, реакции и атмосфера

НА ЖИВО: Карлос Насар се завръща, третата световна титла е у дома! (СНИМКИ и ВИДЕО)

Светът на силата затаи дъх! Легендарният Карлос Насар се връща в България с третата си световна титла и нов световен рекорд, който го издига в пантеона на най-великите атлети на нашето време.

Следете на живо в btvsport.bg. Всичко най-интересно за вас ще следят Калоян Кюркчиев и Петър Джанаваров.

След години на безкрайни тренировки, физическа болка и жертви, в Норвегия Насар доказа, че истинската сила не е само мускули – тя е дух, постоянство и сърце, което не се предава.

График на завръщането

Полетът от Осло на Насар вече кацна във Франкфурт и по разписание в 20:40 ч. българско време да излети за София, където суперталантът се очаква около 22:50 ч.

Президентът на световната федерация: Насар е Пеле на щангите (ВИДЕО)

Не пропускайте нито миг от това историческо събитие – нашите пратеници ще бъдат на място - в самолета и на правителствения ВИП, за да ви покажат всички ексклузивни кадри, реакции и атмосфера от летището и първите моменти на триумфа у дома.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Близките на Насар: Той е пример как можеш да изплуваш от дъното и да стигнеш върха (ВИДЕО)

 

Тагове:

самолет София кадри btv норвегия вдигане на тежести у дома пратеници Карлос Насар трета световна титла

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Легендите на Москва’80 се събират отново – 45 години по-късно

Легендите на Москва’80 се събират отново – 45 години по-късно
„Смърках кокаин от златния си медал в Лондон“

„Смърках кокаин от златния си медал в Лондон“
Ерата

Ерата "Загорчич" в Славия приключи!
Симеон Николов вече е в Сибир

Симеон Николов вече е в Сибир
ЦСКА вкара 4 на Септември за едно полувреме

ЦСКА вкара 4 на Септември за едно полувреме

Последни новини

„Смърках кокаин от златния си медал в Лондон“

„Смърках кокаин от златния си медал в Лондон“
Симеон Николов вече е в Сибир

Симеон Николов вече е в Сибир
Легендите на Москва’80 се събират отново – 45 години по-късно

Легендите на Москва’80 се събират отново – 45 години по-късно
Ерата

Ерата "Загорчич" в Славия приключи!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV