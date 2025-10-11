НА ЖИВО: Карлос Насар се завръща, третата световна титла е у дома! (СНИМКИ и ВИДЕО)

Светът на силата затаи дъх! Легендарният Карлос Насар се връща в България с третата си световна титла и нов световен рекорд, който го издига в пантеона на най-великите атлети на нашето време.

След години на безкрайни тренировки, физическа болка и жертви, в Норвегия Насар доказа, че истинската сила не е само мускули – тя е дух, постоянство и сърце, което не се предава.

График на завръщането

Полетът от Осло на Насар вече кацна във Франкфурт и по разписание в 20:40 ч. българско време да излети за София, където суперталантът се очаква около 22:50 ч.

Не пропускайте нито миг от това историческо събитие – нашите пратеници ще бъдат на място - в самолета и на правителствения ВИП, за да ви покажат всички ексклузивни кадри, реакции и атмосфера от летището и първите моменти на триумфа у дома.

