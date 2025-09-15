bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 73: Само още 2 години (ВИДЕО)

Стартираме сезона с нов водещ и... стари проблеми в българския футбол

Стартираме сезона с нов водещ и... стари проблеми в българския футбол

Стартираме ударно новия сезон на "Спортен нюзрум" с нов водещ и… стари проблеми в българския футбол.
 
В епизод 73
 
Изминаха 8 кръга от старта на първенството, а Левски е на върха в класирането. Лудогорец се препъна в Пловдив срещу Локомотив.
 
Къде се намира българският футбол две години след заканата от президента Георги Иванов?
 
Има ли реален резултат от правилото на БФС за използване на повече българи?
 
Търсим отговорите в първия епизод на новия сезон на "Спортен нюзрум" с водещи Петър Бакърджиев и Иво Бързаков. Започваме точно в 16:00!

