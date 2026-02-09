НА ЖИВО: Тервел Замфиров с Божията ръка се прибира у дома!

Посрещаме Тервел Замфиров на летище "Васил Левски" Бронзовият медалист в сноуборда от Милано/Кортина е у дома, след като донесе на страна ни първи медал от Зимни олимпийски игри от 20 години насам.

След изключително драматично спускане в паралелния гигантския слалом и след фотофиниш 20-годишния българин ликува в битката със словенеца Тим Мастак.

Следете с нас посрещането на бронзовия медалист от Милано/Кортина на летище "Васил Левски".

Лично президентът на Чехия Петър Павел изгледа успеха на Тервел Замфиров и поздрави българската делегация за успеха, а десетки български знамена се развяха край пистата в Ливиньо. Сред публиката бяха и най-близките на фамилия Замфирови. Председателя на БОК Весела Лечева също бе сред първите, поздравили сноубордиста ни.

Припомняме, че чехите се поздравиха с титла при жените, където Зузана Мадерова спечели изненадващо, въпреки че очакванията бяха за ново злато за нейната сънародничка Естер Ледецка. Това беше трети пореден златен медал за Чехия в тази дисциплина.

Нашата Малена Замфирова завърши 10-а в дебюта си на Зимни Олимпийски игри.