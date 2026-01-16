bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Най-абсурдният списък с най-добрите спортисти на всички времена

Тук са Брус Лий и Скалата, а Джокович вероятно е певец...

Най-абсурдният списък с най-добрите спортисти на всички времена

С толкова много спортове, епохи и категории е невъзможно да се докаже кой е най-великият спортист на всички времена, но това винаги е интересна тема, която може да противопостави фенове и експерти.

В морето от класации се появи и тази на известния портал GiveMeSport, който на пръв поглед изглежда напълно абсурден.

Защото в него не са включени например Новак Джокович и Михаел Шумахер, но място виждаме имената на Брус Лий, Джон Сина и Дуейн Джонсън - Скалата!

Според GiveMeSport, най-великият спортист на всички времена е Майкъл Джордан, разбира се американец, както и още 33 други спортисти в списъка. След него са Мохамед Али и Юсейн Болт, а топ 5 допълват канадският хокеист Уейн Грецки и Майкъл Фелпс.

„Джокович е певец, предполагам?“ е един от най-известните коментари под публикацията. Друг отбеляза, че американците са измислили спорта, трети пише как преобладават спортове, които не са популярни в Европа, като американския футбол, а един се зачуди къде са Надал, Марадона и Хулио Сезар Чавес.

Вижте сами класацията…

Федерер призна: Григор е ключът към Синер
тенис сащ футбол майкъл джордан новак джокович марадона класация надал скалата

