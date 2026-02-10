bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След индивидуалния старт на Игрите

Най-добрият ни биатлонист шокира феновете
Най-добрият български биатлонист - Благой Тодев, шокира феновете след индивидуалния старт на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина д'Ампецо.

24-годишният национал беше разочарован от 22-ото си място и изненадващо обяви, че обмисля временно оттегляне или дори прекратяване на кариерата си.

"Отново не направих моето бягане. Не мога да почувствам свежестта, която има в мен. Височината тежи много тук. Не мога да кажа, че съм доволен. Единствено медалът има значение на Олимпиада. Не съм сигурен дали ще има следващи сезони за мен", започна Тодев.

На зимни игри: България - 7 медала, всички съседи - 1

"Може да има прекъсване. Причината е демотивация. Демотивацията може да се превъзмогне с промяна на тренировъчния процес, в лагерите. Има прекалено силно психическо натоварване през последните години. Не мисля, че е нужно да продължаваме по този начин. Обмислям го от доста месеци и съм го споделил с хора от федерацията"

Неразгърнат потенциал

"Не виждам смисъл да продължавам. Не мисля, че съм на топ ниво, защото не мога да покажа потенциала си. Има неща, които ни пречат. Надявам се да ги изчистим, за да продължа. Не искам да споделя кои са тези неща. Не мисля, че има значение дали съм в топ 10 или топ 20. Направих приличен резултат, но не е най-доброто, на което съм способен", коментира още Тодев, който беше най-бърз от родните представители.

Антон Синапов завърши 69-и с 4 пропуска на стрелбището, участващият на пета поредна зимна олимпиада Владимир Илиев остана 75-и (9 грешки в стрелбата), а дебютантът Константин Василев е на 78-ото място, също с девет пропуска на рубежа.

Шампион стана Йохан Олав Ботън (Норвегия), който не допусна грешка при стрелбата и записа време от 51:31.5 минути в първия си олимпийски старт.

