Насар: Все по-сериозно се замислям дали да напусна България

Кметът на София Васил Терзиев прие днес световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Суперталантът от Червен бряг, който преди седмица спечели третата си световна титла, отново повдигна въпросите за проблемите във федерацията и бъдещето си в българския спорт.

Насар призна, че все по-често се замисля дали ще може да продължи да се състезава за България, след всички трудности, с които се сблъсква през последните месеци. Припомняме, че вече година той не получава финансиране от федерацията.

Снимка: Lap.bg

„Все още няма как да се стабилизира финансовото състояние на федерацията, тъй като нови спонсори няма. Няма никакви промени“, обясни шампионът.

Той беше категоричен, че няма намерение да подписва договор, докато Стефан Ботев е част от ръководството: „Последната ситуация е, че нямам намерение да подписвам договора, докато Стефан Ботев е във федерацията. Стефан Ботев още не се е свързал с мениджъра ми. Той очаква ние да се свържем с него. Той не може да покрие нашите условия за подготовка, което означава, че няма как да подпишем. Тази федерация не работи правилно и няма дори финансиране, което да покрие моя екип и моите разходи.“

Снимка: bTV

Насар коментира и поканите за различни срещи, включително и с председателя на ДПС - Ново начало Делян Пеевски: „Споменава се моето име и на други хора. След това ме канят на срещи, които няма как да откажа. В крайна сметка не ме е страх да говоря с когото и да е. Аз съм на страната на истината и това нещо ми дава смелостта, че няма как да сгреша.“

Относно срещата си с Пеевски, Насар подчерта: „Стефан Ботев отиде и каза няколко думи, че аз съм благодарение на федерацията и, че той е единственият спонсор на федерацията. Но това не е истина – аз не съм получил нито стотинка. Не съм зависим от нито един политик и от политици не съм получавал пари. Не е хубаво да бъда свързван така.“

Снимка: Getty Images

Тежкоатлетът критикува и финансовото управление на федерацията: „Стефан Ботев не ме е карал да ходя на никакви срещи. Просто свръзката, която прави, провокира такива срещи. Стефан Ботев не може да открие други спонсори. Ние имаме задължение от милион… С цялото ми извинение – някои ресторанти правят такъв оборот за месец. Това нещо не е нормално.“

Въпреки трудностите, Насар заяви, че прави всичко възможно да остане и да продължи да се състезава за България:

„Правя всичко възможно да остана в страната и да развявам българското знаме. Ще видим и с господин Терзиев какво може да направим. В крайна сметка започвам все повече да се замислям да напусна страната.“

Той добави, че има оферти от чужбина, но все още търси начин да остане у нас: „Имам доста позвънявания, но търсим вариант, за да остана. Аз имам 100% повече спонсори от федерацията. Имам и предложения от нови спонсорства. Досега съм получавал средства, но това са лично мои договори. Аз залагам свои средства, за да вдигам за България.“

„В момента най-голямото ми притеснение е да не бъдат спрени правата ми. Виждате, че в последно време нямам проблеми да се състезавам и така. В бъдеще се надявам да имам и нови спонсори, които да подкрепят българските тежести. Пишем голяма история, която запалва българските деца“, допълни той.

„Не знам какво да очаквам от Стефан Ботев. Надявам се да продължавам да се състезавам за България. Не сме коментирали тази тема, но това е най-лошото, което може да се случи“, призна още Насар.

В заключение олимпийският шампион подчерта, че успехите му изискват огромни усилия и професионален подход:

„Ние правим спорт на световно ниво. Нямам загуба от 2023 г. на нито едно първенство. Това нещо, за да се постига – трябва много работа с професионалисти и средства.“

