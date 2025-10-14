Световен рекорд, световен чек! (ВИДЕО)

Карлос Насар отново покори света. Третата му световна титла вече е факт. И както винаги – с блясък, сила и рекорд.

В Норвегия Насар започна трудно – само един успешен опит в изхвърлянето на 173 килограма. Но в изтласкването показа защо е номер едно. 210, после 219, и накрая 222 килограма – нов световен рекорд. 395 кг и трета световна титла на ревера.

Днес шампионът беше посрещнат с овации в Министерството на младежта и спорта. Карлос получи чек за 115 000 лева – премия за покорения световен връх. Още 66 000 лева отиват за екипа му – треньорите Павел Христов, Милко Георгиев и Атанас Литков, хората, които стоят зад златните му опити.

Снимка: ММС

„Това е гордост за целия български спорт“, щастлив е министър Иван Пешев. Като официално лице на Българския спортен тотализатор, Карлос има договор за 150 000 лева.

А по-рано тази година ММС го награди с още 60 000 лв. за трите златни медала от Европейското първенство в Кишинев.

Общо – над 325 000 лева само за последните си победи. Но за Насар парите не са целта. „Искам само едно – да съм най-добрият. Всеки ден“, казва шампионът.

