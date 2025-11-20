Наш таекуондист стъпи на европейския връх при юношите (ВИДЕО)

България има европейски шампион по таекуондо при юношите! Станислав Митков спечели титлата в кат. до 63 кг на първенството в Егъл (Швейцария).

Митков грабна златото след 5 поредни победи и с едва 2 загубени рунда. Той записа последователни успехи срещу Иван Сагитов (неутрален спортист) с 2:1, Мехмед Ефе Авшар (Турция) с 2:0, Стьопа Еремян (Армения) с 2:0, а на полуфинала надделя над Артьом Кузнецов (Украйна) с 2:0.

Във финала Митков се наложи над Сергей Иванович (Сърбия) с 2:1. В първия рунд секунда преди края българинът водеше, но Иванович успя да обърне - 18:15. Във втория националът доминираше и спечели с 14:2 (технически нокаут). В решителния трети рунд българинът показа характер и след 11:9 стигна до крайния успех.

Снимка: Bulgarian Taekwondo Federation

Лично председателят на БФ Таекуондо и първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз Слави Бинев награди Станислав Митков.

Златният медал за Митков е второто отличие за България в Егъл. Вчера Дея Пеева завоюва бронз в кат. до 46 кг.

Снимка: Bulgarian Taekwondo Federation

Започва на 5, гонят го от залата

Избрал таекуондото сред друг тип изкуства – бойните, Станислав Митков вече има повече отличия, отколкото години са изминали от раждането му.

През октомври миналата година той ни направи горди, печелейки сребро от световно първенство за младежи в Южна Корея. Два месеца по-късно възпитаникът на клуб Ахил даде специално интервю пред bTV. Разказа не просто за пътя си в спорта, а и за мъжките сълзи и за победите на татамито.

Смята, че бойното му кръщене е след всяка тренировка – той остава за спаринги с по-големите, които са му и вдъхновение. От тях научава урок след урок. Така всяка следваща битка калява духа му още повече.

Кое му носи смисъл?

"Любовта към спорта и успехите, които завоювах в абсолютно всяко състезание. И приятелите, съотборниците... Всички тези неща. Спечелих първото си злато на 10. След това 10 поредни състезания само злата и победи!", сподели Митков пред Андрей Романов.

