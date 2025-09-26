bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Второто място никога не е било толкова сладко

Никола Цолов прибира чек за 250 000 евро

Никола Цолов ще получи специална премия за впечатляващия си сезон във Формула 3. За първи път ръководствата на шампионата и на Формула 1 решиха топ 5 пилоти да си поделят общ бонус от 1 милион евро.

Цолов завърши втори след бразилеца Рафаел Камара и според правилата за разпределение на премиите му се полагат 250 000 евро. Победителят Камара ще получи 300 000 евро.

Новината е факт: Никола Цолов ще кара във Формула 2!

Има обаче условие: за да получи парите, пилотът трябва през следващия сезон да кара във Формула 2. Ако това не се случи, премията се прехвърля на следващия квалифициран пилот. Вече е ясно, че Българския лъв ще продължи във Формула 2 със същия отбор – „Кампос Рейсинг“.

"Днес трябва да караш!"

"Колкото повече приличам на готов пилот за Формула 1, толкова по-голям е шансът да стигна до там. Във Формула 2 се тренира като за Формула 1, защото никога не знаеш кога ще ти звъннат и ще ти кажат "Днес трябва да караш!", каза Цолов пред дни в интервю за bTV.

Снимка: Lap.bg

"Още от ранна възраст знам цената. Това те лишава от много лично пространство, от срещи с приятели, които стават все по-редки. Когато имам възможност обичам да се събирам с приятели и да прекарвам повече време с тях."

Никола Цолов пред bTV: Ако не си вярваш, не трябва да го правиш (ВИДЕО)

 

