"Пътят за мен беше труден и дълъг. Радвам се, че се случва тази крачка и се доближавам до най-голямата цел. 3 години във Формула 3 преминах през абсолютно всичко - високи и ниски моменти, но не се предавах и затова се получи"

Думите са на Никола Цолов, който бе специален гост на "Тази сутрин". 18-годишният българин направи огромна крачка в кариерата си, след като се изкачи от Формула 3 във Формула 2 - последното стъпало преди най-авторитетния шампионат с най-бързите болиди.

Цолов ще продължи да се състезава за испанския отбор Кампос Рейсинг, но този път с по-мощен болид.

Вярвах го!

"Знам го от много време и си вярвам, че съм най-добрият. Ако не си вярваш, няма нужда да го правиш. Още преди сезона да започне, знаех, че ще се боря за титлата", каза Цолов.

Той зае второ място в крайното класиране при пилотите във Формула 3, като почти до самия край на шампионата бе в битката за лидерската позиция.

Снимка: bTV

Трудностите

"През първия сезон нямах толкова опит. Той беше с по-трудни моменти. Миналата година имах 3 много хубави състезания с 3 победи. Тази година вече почна много сложно с дисквалификацията в Австрия, която беше много труден момент. Все още смятам, че това ми е най-добрият уикенд. Бяхме в колата към летището и инженера ми спомена, че най-вероятно ще бъда дисквалифициран. В първия момент се стреснах. Когато разбрах ми беше гадно, изтръпнах за няколко дни, но имах състезание в Англия, така че трябва да се стегна", разказа Цолов.

Той е уверен в себе си и знае какво трябва да направи, за да е на очакваното високо ниво.

"Колкото повече приличам на готов пилот за Формула 1, толкова по-голям е шансът да стигна до там. Във Формула 2 се тренира като за Формула 1, защото никога не знаеш кога ще ти звъннат и ще ти кажат "Днес трябва да караш!", обяснява Цолов и добавя:

"Още от ранна възраст знам цената. Това те лишава от много лично пространство, от срещи с приятели, които стават все по-редки. Когато имам възможност обичам да се събирам с приятели и да прекарвам повече време с тях."

Утре, 18 септември, Цолов заминава за Абу Даби, където ще се присъедини към новия си екип.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK