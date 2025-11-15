Нокаут спря Стоян Копривленски в Токио! (ВИДЕО)

Нидерландецът Дарил Вердонк успя да нокаутира Стоян Копривленски на полуфинала от заключителния турнир на World Max сериите в К-1. Въпреки че българинът контролираше срещата през първите два рунда и водеше на точки, драмата се случи в третия.

С окървавено лице, Вердонк нанесе мощно дясно кроше, което прати 31-годишния Копривленски на пода. Последва още един тежък удар и реферът прекрати мача, присъждайки победата на нидерландеца.

В началото на двубоя Копривленски демонстрираше отлична техника с комбинации от удари, колена и кикове, като успя да нарани носа на съперника си. Предимството на българина стана още по-очевидно във втория рунд, докато Вердонк се бореше с умората след тежкия четвъртфинал, изигран само 90 минути по-рано. Въпреки това той успя да отвърне с няколко силни удара към края на рунда.

В третата част Вердонк намери точния момент и с мощното си кроше свали Копривленски на пода. Българинът се опита да контраатакува, но нов удар доведе до прекратяване на мача.

В първия си мач за деня 31-годишният български шампион стартира защитата на световната си титла в К-1 с мощна победа, дошла след пълно съдийско единодушие. Той надви в три рунда тайландеца Херкулес Фетсимеан.

