Новата суперкола на Лука Дончич е като Батмобил (ВИДЕО)

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс - Лука Дончич, лети не само в NBA! Словенецът - водещ реализатор в най-силния баскетболен шампионат със средно по близо 37 точки на мач през сезона, добави бижу към колекцията си от спортни коли.

Този път не е нещо нестандартно като джипа Gladiator Apocallypse Hellfire 6x6 и класическото Камаро 68 от периода му в Далас Маверикс. Няма и нищо общо с Rimac Nevera-та в гаража му.

Дончич заложи на роудстър хиперкола, макар че вече е зима. Возилото е Bugatti Mistral W16, а визията и характеристиките му накараха популярния рапър Снууп Дог да го сравни с... колата на Батман!

От бъдещето

Новата играчка на Дончич може да развие изумителните 450 км/ч. Той обаче едва ли някога ще намери потвърждение за това, тъй като в САЩ няма път, който да го позволява.

View this post on Instagram A post shared by Sky Sport Basket (@skysportbasket)

"Това е Батмобил 2026! А ако ти се събираш в него, значи и аз ще мога, защото съм съвсем малко по-нисък. Ще сме като Батман и Робин. Снимай ме с нея", каза Снууп Дог, докато разглеждаше суперколата.

Певецът обаче вероятно не знае, че по света има само още 99 бройки Bugatti Mistral W16, а моделът с 1600 конски сили струва 5 млн. евро.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK