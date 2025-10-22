bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Разследват бивш световен шампион за смъртта на друг шахматист

29-годишният Даниел Народитски почина вчера

Разследват бивш световен шампион за смъртта на друг шахматист

Разследват бившия световен шампион по шахмат Владимир Крамник за смъртта на гросмайстор Даниел Народитски.

29-годишният американец беше намерен мъртъв вчера, като основната версия, по която полицията работи, е самоубийство.

Изпълнителният директор на Международната шахматна федерация (FIDE) Емил Сутовски каза пред Reuters, че ще се разследва ролята на Крамник, тъй като той от години атакуваше Народитски и го обвиняваше, че мами в онлайн пространството.

Подложен на тормоз

Народитски бе изключително популярен стриймър и коментатор, а в канала си в Twitch през миналата седмица при последната си онлайн изява заяви, че вече не издържа на тормоза, на който е подложен.

Световният №2 Хикару Накамура вече осъди поведението на Крамник. Бившият световен шампион Магнус Карлсен пък каза в друго видео, че отношението на Крамник към Народитски е било "ужасно". Индийският гросмайстор Нихал Сарин също заяви, че Крамник "трябва да си плати за това, което стори".

Пред Reuters Крамник каза, че ще коментира случая изцяло пред президента на ФИДЕ Аркади Дворкович и няма да коментира мнението на Сутовски.

В последните години руският гросмайстор, който спечели по много дискусионен начин световната титла срещу Веселин Топалов през 2006 г., многократно се забърква в конфронтации с други гросмайстори.

Народитски бе възпитаник на университета в Станфорд. Той е бивш световен шампион до 12 години. Неговите родители са евреи емигранти от Съветския съюз. През миналата година Народитски стана девети на световното първенство по блиц.

