Коя е новата изгора?

Официално: Шумахер заби колежка
The Sun

Шумахер отново е с гадже под ръка. Синът на легендарния пилот във Формула 1 Михаел Шумахер - Мик, бе заловен от камери на почивка заедно с новата си любима, съобщи BILD.

Новата любов

Той е прекарал няколко дни в Майорка заедно с нея и със своя агент Дирк Мюлер, майка му Корина и още един член на семейството. Името на новата изгора е Алисия Пичони и тя е служител на британски отбор в моторните спортове, разкрива още авторитетното немско издание.

На испанския остров те са забелязани да се разхождат хванати за ръка, а семейството му споделя, че все още са в процес на опознаване. За връзката им се говори още от юли, а в началото на август Алисия подкрепяше Мик в първото му състезание по триатлон, където той завърши на 58-о от 171 места в неговата категория.

"Малко разнообразие с първия ми триатлон. Ще поддържам тялото си във форма за остатъка от сезона", написа 26-годишният пилот в социалните мрежи. Германецът все още таи надежди да се завърне във Формула 1 през новия сезон. Междувременно най-новият отбор във Ф1 - Кадилак, обяви, булидите ще бъдат управлявани от Серхио Перес и Валтери Ботас.

Историята се повтаря

Интересното е, че Мик Шумахер бе хванат с предишната му приятелка - Лайла Хасанович, отново в Майорка. Двамата се разделиха през пролетта, а след това тя бе забелязана в компанията на световния 1 в тениса - Яник Синер. Тя също така беше на трибуните на финала на "Уимбълдън", който италианецът спечели срещу Карлос Алкарас с 3:1 сета.

Яник Синер целува бившата на Шумахер

