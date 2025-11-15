ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Първа победа на Стоян Копривленски в Токио!

Екшънът в Токио започна. И ние сме свидетели на история — история, която Стоян Копривленски продължава да пише с юмруци, характер и сърце.
31-годишният български шампион стартира защитата на световната си титла в К-1 с мощна победа, дошла след пълно съдийско единодушие, в първия си мач в Япония.
Бургаският боец надви в три рунда тайландеца Херкулес Фетсимеан — мъж с 60 победи и само 21 загуби по правилата на муай тай. Истинско бойно чудовище, но не и непробиваема стена.
„Трябва да минеш през ада, за да станеш шампион,“ каза Стоян преди мача.
И в Токио той показа, че е готов да премине през огъня, за да продължи похода си на върха.
Как протече 1/4-финалът
Първи рунд: силни удари в тялото, контрол и атака.
Втори рунд: чисти комбинации, натиск, увереност.
Трети рунд: разнообразие, тактика и воля — класата на шампиона си каза думата.
А походът към легендата тепърва започва.