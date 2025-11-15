bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Първа победа на Стоян Копривленски в Токио!

Всичко най-интересно от нашите пратеници в Токио ще намерите тук

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Първа победа на Стоян Копривленски в Токио!

Екшънът в Токио започна! И ние сме свидетели на история история, която Стоян Копривленски продължава да пише с юмруци, характер и сърце.

31-годишният български шампион стартира защитата на световната си титла в К-1 с мощна победа, дошла след пълно съдийско единодушие, в първия си мач в Япония. Бургаският боец надви в три рунда тайландеца Херкулес Фетсимеан.

На полуфиналите българинът ще срещне нидерландецът Дарил Вердонк.

Превю

За да стигне до нов триумф, Снайпера трябва да се справи с трима съперници в рамките на няколко часа и тук говорим за тежък тест - физически и психически.

Снайпера влиза в турнира с репутацията на един от най-техничните бойци в категорията.

България ще стиска палци, защото днес Стоян има шанс да постигне нещо изключително рядко да стане двукратен световен шампион на K-1 в една от най-конкурентните категории в бойните спортове.

Следете всичко най-интересно с нас!

 

15.11.2025 09:01:06

Нидерландец е следващият съперник на Стоян Копривленски

Нидерландец е следващият съперник на Стоян Копривленски в Токио. Алфосейну Камара (Сенегал) или Дарил Вердонк трябваше да изиграят 4 рунда, а Дарил спечели с пълно съдийско решение.

15.11.2025 08:36:24

Първа победа за Копривленски по пътя към легендата!

Екшънът в Токио започна. И ние сме свидетели на история история, която Стоян Копривленски продължава да пише с юмруци, характер и сърце.

31-годишният български шампион стартира защитата на световната си титла в К-1 с мощна победа, дошла след пълно съдийско единодушие, в първия си мач в Япония.

Бургаският боец надви в три рунда тайландеца Херкулес Фетсимеан мъж с 60 победи и само 21 загуби по правилата на муай тай. Истинско бойно чудовище, но не и непробиваема стена.

Трябва да минеш през ада, за да станеш шампион,“ каза Стоян преди мача.

И в Токио той показа, че е готов да премине през огъня, за да продължи похода си на върха.

Как протече 1/4-финалът

Първи рунд: силни удари в тялото, контрол и атака.

Втори рунд: чисти комбинации, натиск, увереност.

Трети рунд: разнообразие, тактика и воля класата на шампиона си каза думата.

А походът към легендата тепърва започва.

15.11.2025 08:29:13

Мачът Стоян Копривленски - Херкулес Фетсимеан започна

15.11.2025 07:46:38

Копривленски започва защитата на титлата срещу Херкулес (ВИДЕО)

Първият съперник на Снайпера е от Тайланд и носи звучното име Херкулес Фетсимеан. Ако победи, в полуфиналите Копривленски чака Алфосейну Камара (Сенегал) или Дарил Вердонк (Нидерландия). В другия поток са Оуян Фенг (Китай) - Хонас Салсича (Бразилия) и Жора Акопян (Армения) - Аймерик Лазизи (Франция).

Копривленски започва защитата на титлата срещу Херкулес (ВИДЕО)

Тагове:

България токио btv битка физика световна титла психика дух voyo стоян копривленски К1 Хеклулес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Шумахер внезапно проговори и шокира с думи за един от най-добрите в историята

Шумахер внезапно проговори и шокира с думи за един от най-добрите в историята
Епизод 5: Видеото, което върна Копривленски у дома

Епизод 5: Видеото, което върна Копривленски у дома
Христо Стоичков скърби!

Христо Стоичков скърби!
Близо до съвършенството: Синхронът при девойките е на световен финал

Близо до съвършенството: Синхронът при девойките е на световен финал
Георги Велинов: Благодаря ти за всичко, легендо!

Георги Велинов: Благодаря ти за всичко, легендо!

Последни новини

Шумахер внезапно проговори и шокира с думи за един от най-добрите в историята

Шумахер внезапно проговори и шокира с думи за един от най-добрите в историята
Христо Стоичков скърби!

Христо Стоичков скърби!
Sandriders - от дюните в рали Дакар до София (ВИДЕО)

Sandriders - от дюните в рали Дакар до София (ВИДЕО)
Олимпиакос загуби драматично, Везенков с 6 точки (ВИДЕО)

Олимпиакос загуби драматично, Везенков с 6 точки (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV