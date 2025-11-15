ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Първа победа на Стоян Копривленски в Токио!

Екшънът в Токио започна! И ние сме свидетели на история — история, която Стоян Копривленски продължава да пише с юмруци, характер и сърце.

31-годишният български шампион стартира защитата на световната си титла в К-1 с мощна победа, дошла след пълно съдийско единодушие, в първия си мач в Япония. Бургаският боец надви в три рунда тайландеца Херкулес Фетсимеан.

На полуфиналите българинът ще срещне нидерландецът Дарил Вердонк.

Превю

За да стигне до нов триумф, Снайпера трябва да се справи с трима съперници в рамките на няколко часа – и тук говорим за тежък тест - физически и психически.

Снайпера влиза в турнира с репутацията на един от най-техничните бойци в категорията.

България ще стиска палци, защото днес Стоян има шанс да постигне нещо изключително рядко – да стане двукратен световен шампион на K-1 в една от най-конкурентните категории в бойните спортове.

