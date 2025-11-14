bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Копривленски започва защитата на титлата срещу Херкулес (ВИДЕО)

Гледайте световния шампион в K-1 World Max - утре, 8:00 ч., VOYO.BG

Стоян Копривленски е готов за защитата на световната си титла! Утре от 8:00 ч., ексклузивно на платформата VOYO.BG, българският кикбоксьор в кат. до 70 кг се качва на ринга в турнира K-1 World Max в Токио.

Надпреварата в японската столица има изключително нестандартен формат - 3 мача в рамките на ден, за да се провъзгласиш за №1.

Първият съперник на Снайпера е от Тайланд и носи звучното име Херкулес Фетсимеан. Ако победи, в полуфиналите Копривленски чака Алфосейну Камара (Сенегал) или Дарил Вердонк (Нидерландия). В другия поток са Оуян Фенг (Китай) - Хонас Салсича (Бразилия) и Жора Акопян (Армения) - Аймерик Лазизи (Франция).

Най-солидна визитка сред конкурентите има Акопян. 27-годишният боец от Ахалкалаки може да се похвали с 32 победи от 36 мача в професионалната си кариера. 10 от тях е постигнал с нокаут.

Първо Херкулес

Тайландецът Херкулес Фетсимеан, идващ от най-силната школа в света за муай тай, зае мястото на бразилеца с японски паспорт Минору Кимура, който отпадна от битката за световната титла заради контузия.

По-рано днес, след дълги дни на усилени тренировки, труд, потене и... лошо настроение, Копривленски закова 69,800 кг на официалния кантар.

Точно ден преди финалния етап от защитата на световната титла в К-1 World Max да започне, участниците в едно от най-атрактивните събития в света на бойните спортове, се качиха на везната, за да преминат през задължителната важна процедура.

Копривленски е шампион, Пасение е стратег – заедно са непобедими! (ВИДЕО)

Бургазлията е с 200 грама по-лек от последния си мач - победата над Денис Цапу от Молдова през септември. Влизането в нормите на категорията му обаче е малка победа! Най-добрият български кикбоксьор имаше нелека задача - да свали 8 килограма в последните дни. Часове наред на пътеката, литри пот и болка, но трудът се отплати.

Снимка: Миряна Мирочник

Херкулес също нямаше проблеми при претеглянето и влезе в категория до 70 кг.

А пред специалните ни пратеници в Япония, само часове преди мача си, Копривленски заяви, че е готов да излезе на ринга в името на България, себе си и най-близките си.

Снимка: Миряна Мирочник

Очаквайте по-късно днес, в новия епизод от дигиталната ни поредица, отново на VOYO.BG - Копривленски такъв, какъвто не сте го виждали. Причината? Срещнахме го, макар и отдалеч, с близки на сърцето му хора. Какво му казаха, гледайте по-късно днес.

Копривленски пред bTV: България си ми е на първо място, няма друга! (ВИДЕО)

Епизод 1 можете да намерите - ТУК

Епизод 2 може да намерите - ТУК

Епизод 3 може да намерите - ТУК

Епизод 4 може да намерите - ТУК

Готов е! Стоян Копривленски премина кантара в Япония! (ВИДЕО)

Българин с цял мач за Милан, след като в националния го обявиха за контузен

Приятелката на Алекс Николов говори открито за диабета

Човекът, който спеше в залата, за да се събуди шампион (ВИДЕО)

Първата професионална галавечер по SANDA у нас - пряко на VOYO.BG

Българин с цял мач за Милан, след като в националния го обявиха за контузен

Първата професионална галавечер по SANDA у нас - пряко на VOYO.BG

Приятелката на Алекс Николов говори открито за диабета

Роналдо ще пропусне старта на Мондиала заради първия си червен картон

