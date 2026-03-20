Отне рекорда на Костадинова, а сега отново е на световния връх

Ярослава Магучих стана шампионка със скромните 201 см

Ярослава Магучих отново стъпи на световния връх в скока на височина! Украинката, която отне рекорда на Стефка Костадинова, триумфира на първенството в Торун (Полша) със скромните 201 см.

Световната титла в зала е втора за нея. Тя спечели златото и Белград преди 4 години.

Четири атлетки не допуснаха грешка до 199 см. Освен Магучих, това бяха световната шампионка Никола Олислагърс от Австралия, Ангелина Топич от Сърбия, която е бронзова медалитска от първенството на планетата, и другата украинка Юлия Левченко.

Магучих единствена преодоля 201 см чисто от първия опит, което ѝ осигури първото място в дисциплината.

Украинката не успя да повтори най-силния си резултат от началото на годината - 203 см. Днес олимпийската шампионка от Париж направи и неуспешен опит на 206 см - далеч от онези 210 см.

