Падна рекорд на Таня Богомилова, плувкиня от Разлог вече е най-бързата българка

Камелия Стоименова подобри националния рекорд на олимпийската ни шампионка Таня Богомилова, съобщава Плувен клуб - "Спринт София".

Най-бързата българка за всички времена на 200 м бруст на малък басейн вече се казва Камелия Стоименова. Постижението ѝ от 2:25.59 ѝ донесе и шампионската титла на зимния шампионат на мегаполиса Лондон, който наброява 10 милиона население.

Новината потвърдиха за bTV от Българската федерация по плуване.

Талантливата ни състезателка подобри националния рекорд на легендата Таня Богомилова от 2:25:95, поставен в Благоевград на 20 март 1988 г.

Стоименова постави националния рекорд на олимпийския басейн, на който се проведоха олимпийските игри през 2012 г.

Коя е Камелия Стоименова

От няколко години Камелия Стоименова тренира и се състезава във Великобритания. Майка й Гергана Стоименова е от Разлог, занимавала се е в ученическите си години с лека атлетика. Баща й Иван Стоименов е от Пазарджик, бил е професионален петобоец, печелил републикански първенства за юноши в България.

