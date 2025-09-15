Пак с 1 сантиметър: Арманд Дуплантис подобри рекорд №14

За 14-и път - феноменът на пистата Арманд Дуплантис подобри световния рекорд в овчарския скок. И за 14-и път поред корекцията е точно с 1 сантиметър.

Шведът прелетя над 6.30 м на световното първенство в Токио. Той си осигури титлата още на кота 6 м - височина, която най-добрият от конкурентите му Емануел Каралис от Гърция успя да преодолее, но с повече опити.

Мондо не спря дотук и записа 6.10 и 6.15 м. Това обаче беше само загрявка за неизбежното.

От 6.17 до 6.30

Летвата беше поставена на 6.30 м. Дуплантис започна с два неуспешни опита. Третият обаче се оказа и успешен, а от трибуните се понесе оглушителен рев.

Арманд стартира серията си рекорди с 6.17 метра преди 5 години в Полша. Оттогава той непрестанно вдига височината с по един сантиметър.