Половинката на Насар: Не се усъмних в него, нито за момент (ВИДЕО)

Горда, усмихната и много по-спокойна!

Така Александра Костадинова посрещна своя любим - вече четирикратния европейски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар.

Той спечели титлата в Батуми в новата си категория до 94 кг.

Първи думи

След награждаването именно Александра бе първата, която посрещна шампиона.

"Моето момче спечели цели 3 медала! Показа кой е и си затвърди името! Карлос Насар е един!

Ако си бях измерила кръвното, щях да счупя всичко, което там го измерва. Много съм щастлива, много съм развълнувана", заяви бившата волейболистка.

Подкрепата

Този път Насар не успя да запише името си като рекордьор. Един от неговите опити не бе зачетен от съдиите, тъй като имаше добутване при него.

"Малко ме изнерви това нещо, но не съм се усъмнила в него в нито един момент. Знам, че той ще успее", категорична беше Александра.