bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Половинката на Насар: Не се усъмних в него, нито за момент (ВИДЕО)

Александра подкрепи европейския шампион от трибуните в Батуми

Горда, усмихната и много по-спокойна! 

Така Александра Костадинова посрещна своя любим - вече четирикратния европейски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар.

Той спечели титлата в Батуми в новата си категория до 94 кг. 

С 3 златни медала: Карлос Насар е европейски шампион! (ВИДЕО)

Първи думи

След награждаването именно Александра бе първата, която посрещна шампиона. 

"Моето момче спечели цели 3 медала! Показа кой е и си затвърди името! Карлос Насар е един! 

Ако си бях измерила кръвното, щях да счупя всичко, което там го измерва. Много съм щастлива, много съм развълнувана", заяви бившата волейболистка.

Снимка: bTV

Подкрепата

Този път Насар не успя да запише името си като рекордьор. Един от неговите опити не бе зачетен от съдиите, тъй като имаше добутване при него. 

"Малко ме изнерви това нещо, но не съм се усъмнила в него в нито един момент. Знам, че той ще успее", категорична беше Александра. 

Тагове:

александра европейско първенство шампион приятелка Карлос Насар

Най - важното

Шампионът Насар пред bTV: Да живее България! (ВИДЕО)

Шампионът Насар пред bTV: Да живее България! (ВИДЕО)
Милиардер е новият собственик на Левски! (ВИДЕО)

Милиардер е новият собственик на Левски! (ВИДЕО)
Левски вдига стадион за 120 милиона евро

Левски вдига стадион за 120 милиона евро
Приятелката на Насар: Спокойна съм! Отговорност е да си с Карлос!

Приятелката на Насар: Спокойна съм! Отговорност е да си с Карлос!
Бащата на Насар: В Саудитска Арабия всички говорят за него (ВИДЕО)

Бащата на Насар: В Саудитска Арабия всички говорят за него (ВИДЕО)

Последни новини

Шампионът Насар пред bTV: Да живее България! (ВИДЕО)

Шампионът Насар пред bTV: Да живее България! (ВИДЕО)
С 3 златни медала: Карлос Насар е европейски шампион! (ВИДЕО)

С 3 златни медала: Карлос Насар е европейски шампион! (ВИДЕО)
Левски вдига стадион за 120 милиона евро

Левски вдига стадион за 120 милиона евро
Милиардер е новият собственик на Левски! (ВИДЕО)

Милиардер е новият собственик на Левски! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV