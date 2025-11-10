bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Потънал в бутилки, загуби всичко… докато тя не го намери
Как едно момиче спаси най-великия плувец след три години ад?
Потънал в бутилки, загуби всичко… докато тя не го намери

Как едно момиче спаси най-великия плувец след три години ад?

Преди години Адам Пийти човекът, който доминираше басейна и пренаписа историята на бруста стигна до ръба. Не искам повече да виждам басейн и вода“, призна тогава той. Зад блясъка на медалите се криеше мъчителният край на три години ад“ депресия, алкохол, физически травми, раздяла и пълно изтощение.

Краят на осемгодишната му доминация предизвика лавина. Раздели се с партньорката си Ейрианед Мънро, майка на сина му Джордж. Личният му свят се срина едновременно със спортния. Счупен крак, конфликт със съотборник и нощи, в които се давеше не във вода, а в бутилки.

През март 2023 г. остави състезанията, търсейки спасение в терапия, писане на дневник, време със сина си и вяра. Но истинският катализатор на промяната се появи тихо и постепенно Холи Рамзи.

Да минеш през най-тъмното

25-годишната актриса знае цената на светлината, защото е минала през най-тъмното. Когато е била на 18, два пъти е била сексуално малтретирана. Година пази тишина, преди да рухне и да постъпи в болница Найтингейл“. Поставят ѝ диагноза посттравматично стресово разстройство, тревожност, депресия. Следват години терапия и решението да се откаже от алкохола напълно.

Две души, белязани от болка, се намират и от този момент започва изцеление.

Холи и Адам се запознават по време на Strictly Come Dancingпрез 2021 г., но едва през 2023 г. пътищата им се събират истински. В първите седмици на връзката си те пазят тайната докато през юни официално потвърждават любовта си. До декември вече имат еднакви татуировки, а Адам гордо носи Х“ на гърдите си.

Холи му връща нещо по-скъпо от форма смисъл

Никой не ме познава така, както ти“, пише той в InstagramПрез април 2024 г. Пийти се завръща в басейна с най-бързото си време от 2021 г. Намирам мир във водата“, казва той. Тези думи са начало на възкресението му.

На олимпийските игри в Париж той губи златото с едва 0,02 секунди но печели нещо по-голямо: увереността, че животът му отново има посока. Камерите го улавят да говори с тригодишния Джордж край басейна, а очите му блестят. Среброто е символ, не поражение.

Несъмнено именно Холи е стабилизиращата сила. Описва го като човек с необикновена решителност, психическа мощ и упоритост. А тя самата му е пример за това как се оцелява.

"Ще се видим в Париж"

Когато той се класира за олимпиадата, тя пише: Стягам си багажа и ще се видим в Париж. Винаги ме изумяваш.“

Снимка: Getty Images

На прага на нов живот двамата вече гледат напред към коледната си сватба. Холи разкрива, че роклята ѝ е вдъхновена от Кейт Мидълтън: традиционна дантела, елегантност и кралско усещане. Адам допълва, че Гордън Рамзи лично ще се погрижи за менюто, разбира се.

Но зад всичко стоят моменти, далеч от прожекторите: като вечерта в Корнуол, когато Адам събира смелост да поиска ръката на Холи.

След това идва самото предложение: пълен хаос. Грешно резервиран ресторант, изоставени коли и котки около романтичен“ замък, хаос в стил трагикомедия. Накрая той пада на коляно край собствената им вила с басейн, под звуците на класическа музика и сълзите потичат.

Гарантирам, че на сватбата ще плача цял ден“, казва той.

Три години ад. Сривове. Страх. Загуби. И после тя.

Холи не просто му помогна да плува отново. Тя му помогна да не потъне.

