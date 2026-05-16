Повече от 1400 участници бягаха в помощ на онкоболни (ВИДЕО)

Повече от 1400 участници се включиха във второто издание на "Студенти бягат с УАСГ". Събраните средства от благотворителното бягане ще бъдат дарени на борещи се с онкозаболявания.
За втора поредна година центърът на София се превърна в дом на каузата. В тазгодишното издание се включиха близо три пъти повече участници в сравнение с миналата година.
bTV е медиен партньор на благотворителното събитие, а част от колегите взеха участие на различните дистанции.
"Смятам, че преди всичко трябва да бъдем добри хора, да си помагаме и днес всички се събрахме и тичахме кой колкото може в името на това да покажем на студенти, които минават през тежък здравословен проблем, че винаги има начин, че не трябва да се предават, трябва да се борят.", коментира Владислава Лазарова - изпълнителен продуцент "Спорт" в bTV Media Group.
"Спортът обединява за пореден път, така че много сме щастливи, че ще можем да допринесем. Aз ще правя бързо ходенe на дистанция от тук до вкъщи, около 6 км", каза легендата в спортната стрелба Мария Гроздева, която е сред посланиците на маратона.
"Имаме една прекрасна кауза, която подкрепяме и съм сигурен, че ще се превърне в прекрасен спортен празник за нас.", заяви световния шампион по зимно плуване Цанко Цанков - друго от лицата зад каузата.
Сред бягащите беше и ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - арх. Гичка Кутова.
"Eмоциите са много силни, просто съм безкрайно щастлива за масовото събиране. Страхотна кауза. За мен това е оптимистично, че българите са добри хора и се надявам тази традиция да продължи, ще имаме и нови каузи.", сподели тя.
Следващата цел пред каузата е да бъде създадена мрежа от бягания из цялата страна.