Повече от 1400 участници бягаха в помощ на онкоболни (ВИДЕО)

bTV подкрепи каузата на маратона "Студенти бягат с УАСГ"

Повече от 1400 участници се включиха във второто издание на "Студенти бягат с УАСГ". Събраните средства от благотворителното бягане ще бъдат дарени на борещи се с онкозаболявания.

За втора поредна година центърът на София се превърна в дом на каузата. В тазгодишното издание се включиха близо три пъти повече участници в сравнение с миналата година.

bTV е медиен партньор на благотворителното събитие, а част от колегите взеха участие на различните дистанции.

"Смятам, че преди всичко трябва да бъдем добри хора, да си помагаме и днес всички се събрахме и тичахме кой колкото може в името на това да покажем на студенти, които минават през тежък здравословен проблем, че винаги има начин, че не трябва да се предават, трябва да се борят.", коментира Владислава Лазарова - изпълнителен продуцент "Спорт" в bTV Media Group.

Да подадеш ръка

"Спортът обединява за пореден път, така че много сме щастливи, че ще можем да допринесем. Aз ще правя бързо ходенe на дистанция от тук до вкъщи, около 6 км", каза легендата в спортната стрелба Мария Гроздева, която е сред посланиците на маратона.

"Имаме една прекрасна кауза, която подкрепяме и съм сигурен, че ще се превърне в прекрасен спортен празник за нас.", заяви световния шампион по зимно плуване Цанко Цанков - друго от лицата зад каузата.

Сред бягащите беше и ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - арх. Гичка Кутова.

"Eмоциите са много силни, просто съм безкрайно щастлива за масовото събиране. Страхотна кауза. За мен това е оптимистично, че българите са добри хора и се надявам тази традиция да продължи, ще имаме и нови каузи.", сподели тя.

Следващата цел пред каузата е да бъде създадена мрежа от бягания из цялата страна.

