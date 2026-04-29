Разруха... Първата зала просълзи Иван Димов (ВИДЕО)

От разрухата до медалите. Европейският вицешампион по вдигане на тежести Иван Димов се завърна в залата в Сопот, където започва пътят му в щангите.

"Тук започна всичко. Аз специално тренирах ей тук - на този втория подиум, можем да покажем", сочи Димов, но отсреща има... разруха.

"Тъжно. Тук съм израснал.", разчувства се Димов, който се прибра от Батуми (Грузия) с три отличия - злато в изхвърлянето, сребро в изтласкването и двубоя.

Скъпи спомени

Всичко започва през 2012 г. В тази зала. Днес със сълзи на очи, сребърният медалист от европейското първенство се връща към спомените.

"Най-скъпият ми спомен? Как сме правили контролни. Ние така им викаме в нашия спорт. Максимално вдигане на тежести. С треньора ни, той ни надъхва. И правим максимално. Залата беше пълна"

Години след първата тренировка тук, някои помещения вече не функционират, а в други продължават да тренират бъдещи шампиони, сред които Иван Димов.

"Тази е малко малка, но върши ни работа, справяме се. Засега сме тук", продължава Димов и признава, че неведнъж се е отказвал от вдигането на тежести.

"Много са ми казвали, че от мен ще стане голям шампион, но трябваше да се уверя. И вече се уверих!", споделя един от най-добрите ни щангисти.

Следващата цел пред Димов е медал от световното първенство в Китай, а най-голямата – отличие от олимпийските игри.