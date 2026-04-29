bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Разруха... Първата зала просълзи Иван Димов (ВИДЕО)

Европейският вицешампион се завърна там, откъдето започна всичко

От разрухата до медалите. Европейският вицешампион по вдигане на тежести Иван Димов се завърна в залата в Сопот, където започва пътят му в щангите.

"Тук започна всичко. Аз специално тренирах ей тук - на този втория подиум, можем да покажем", сочи Димов, но отсреща има... разруха.

"Тъжно. Тук съм израснал.", разчувства се Димов, който се прибра от Батуми (Грузия) с три отличия - злато в изхвърлянето, сребро в изтласкването и двубоя.

Скъпи спомени

Всичко започва през 2012 г. В тази зала. Днес със сълзи на очи, сребърният медалист от европейското първенство се връща към спомените.

"Най-скъпият ми спомен? Как сме правили контролни. Ние така им викаме в нашия спорт. Максимално вдигане на тежести. С треньора ни, той ни надъхва. И правим максимално. Залата беше пълна"

Години след първата тренировка тук, някои помещения вече не функционират, а в други продължават да тренират бъдещи шампиони, сред които Иван Димов.

"Тази е малко малка, но върши ни работа, справяме се. Засега сме тук", продължава Димов и признава, че неведнъж се е отказвал от вдигането на тежести.

"Много са ми казвали, че от мен ще стане голям шампион, но трябваше да се уверя. И вече се уверих!", споделя един от най-добрите ни щангисти.

Следващата цел пред Димов е медал от световното първенство в Китай, а най-голямата – отличие от олимпийските игри.

 
Тагове:

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV