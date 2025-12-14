bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Рекорд на 71 години в световния дартс (ВИДЕО)

Легендата не се предава

Запознайте се с най-възрастния победител в дартс среща от световно първенство. На 71 години той продължава да се състезава. Пол Лим изигра паметен двубой по време на турнира в Лондон.

Пол Лим се наложи над 35-годишния Джефри де Грааф, а с успеха си се превърна в най-възрастния победител в историята на надпреварата.

Досегашният рекорд се държеше от северноирландеца Джон Магоуън, който на 67 години побеждава Крис Мейсън през 2008-а.

Днешните стандарти са различни. Този турнир е еквивалентът на Супербол в дартса, затова бих определил победата си като добър момент. Мисълта за подобно постижение ме караше да продължавам през всичките тези години, споделя Лим.

На какво се радва повече световният шампион по дартс? (ВИДЕО)


В следващия кръг той ще се изправи срещу шампиона от 2024-а Люк Хъмфрис, който е цели 41 години по-млад.

Това няма да е първата им среща през 2020-а, когато Лим е на 66 го побеждава с 3:2 в първия кръг.

Никога не се предавам, добър е, но може да бъде победен, сигурен е Лим.

Той е невероятен, той е легенда! Публиката ще бъде срещу мен, затова и ще бъде тежък двубой, сподели световният шампион от 2024-а Хъмфрис.

Тагове:

англия легенда световно първенство публика дартс Пол Лим Джефри де Грааф Джон Магоуън

