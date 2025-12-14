Рекорд на 71 години в световния дартс (ВИДЕО)

Запознайте се с най-възрастния победител в дартс среща от световно първенство. На 71 години той продължава да се състезава. Пол Лим изигра паметен двубой по време на турнира в Лондон.



Пол Лим се наложи над 35-годишния Джефри де Грааф, а с успеха си се превърна в най-възрастния победител в историята на надпреварата.





Досегашният рекорд се държеше от северноирландеца Джон Магоуън, който на 67 години побеждава Крис Мейсън през 2008-а.



Днешните стандарти са различни. Този турнир е еквивалентът на Супербол в дартса, затова бих определил победата си като добър момент. Мисълта за подобно постижение ме караше да продължавам през всичките тези години, споделя Лим.



В следващия кръг той ще се изправи срещу шампиона от 2024-а Люк Хъмфрис, който е цели 41 години по-млад.



Това няма да е първата им среща през 2020-а, когато Лим е на 66 го побеждава с 3:2 в първия кръг.





Никога не се предавам, добър е, но може да бъде победен, сигурен е Лим.



Той е невероятен, той е легенда! Публиката ще бъде срещу мен, затова и ще бъде тежък двубой, сподели световният шампион от 2024-а Хъмфрис.

