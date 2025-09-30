bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ружди Ружди: Рекордът ми беше мечта (ВИДЕО)

Световният шампион бе посрещнат от зам.-министъра на спорта Димитър Георгиев

Поставеният световен рекорд е бил мечта за Ружди Ружди. Това заяви световният шампион в тласкането на гюле, който се завърна от първенството за хора с увреждания в Ню Делхи (Индия).

"Много се радвам, че съм отново на българска земя. Последната година беше наистина много успешна за мен. Радвам се, че постигнах такива добри резултати и подобрих световния рекорд. Беше ми мечта да направя такива резултати", заяви Ружди при завръщането си на родна земя.

На летище "Васил Левски" Ружди и треньорът му Радостин Тодоров бяха посрещнати от зам.-министъра на спорта Димитър Георгиев.

Снимка: Министерство на младежта и спорта

"Ружди, ти си не само гордост за българския спорт, но и вдъхновение за всички ни. Ти си пример за сила, характер и постоянство. Успехите ти показват, че когато има воля и подкрепа, граници не съществуват", заяви Георгиев.

Трета поредна световна титла

"Мотивират ме резултатите. Мога още, усещам, че мога още и затова не вярвам, че точно сега трябва да спра", каза Ружди.

"Много се радвам и за волейболистите. Това е много голямо постижение. Искам да ги поздравя и тях, и треньорите им. Следяхме изявите им по интернет. Това е голяма работа, искам да им благодаря и на тях, много добре играха", продължи шампионът.

Бербатов пита, Ружди Ружди отговаря (ВИДЕО)

"Отличава го най-вече неговата скромност, здраво стъпил на земята и неговата упоритост. Той никога не се отказва и не се предава. През всички тези години той премина през много тежки травми контузии, операция - всичко това, благодарение на спорта, но той не се отказа и както аз обичам да казвам, че не случайно неговото име означава "Търсещ победата". Наистина виждам в него, че той търси тази победа и затова и я получава.", заяви треньорът на Ружди - Радостин Тодоров.

Снимка: Министерство на младежта и спорта

В Ню Делхи Ружди триумфира с рекорд от 12,94 м в кат. F55 (колички), подобрявайки с 26 см собственото си върхово постижение. Ружди тласна гюлето с 42 см повече от втория - Небойша Джурич (Сърбия).

Ружди е най-титулуваният български параолимпиец - завоювал е 2 параолимпийски титли (Рио 2016 и Париж 2024). Той е и трикратен европейски шампион (Суонси 2014 и два пъти в Гросето 2016). Предишните му пет златни медала от световно първенство са от Доха 2015, Лондон 2017, Дубай 2019, Париж 2023 и Кобе 2024.

Снимка: Министерство на младежта и спорта

Тагове:

България индия злато победа треньор световен шампион димитър георгиев ню делхи ружди ружди тласкане на гюле Радостин Тодоров параатлет заместник министър на спорта

