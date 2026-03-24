С кънка в окото: Разказ от първо лице за ужаса на зимните игри (СНИМКИ)

В един от най-ужасните инциденти на зимните игри в Милано/Кортина 2026 полската състезателка по шорттрек Камила Селие едва не загуби окото си. По време на четвъртфинала на 1500 м на 20 февруари се стигна до падане, при което острието на кънката на американката Кристен Сантос-Гризуолд я удари в лицето.

Пострадалата беше закрита от погледите на зрителите с бял чаршаф, преди да бъде изнесена от леда. Впоследствие претърпя операция.

Сега 25-годишната полякиня даде първото си интервю след кошмара. Тя смело показа раните си в ефира на телевизия Dzien Dobry и разказа за изпитанието, през което е преминала с подкрепата на своя съпруг Диане.

Няма да се откажа

"За съжаление понякога получаваме удар в лицето. Ще ми остане белег, зрението ми може да е малко замъглено, но няма да се откажа. Опитвам да остана позитивна, особено след като имам толкова невероятни хора около себе си", сподели Камила.

"Цялото ми семейство е зад мен. А също така и хора от цял ​​свят. Получих толкова много положителни съобщения от всички."

Отворена рана

Диане признава, че не е осъзнал опасността при самия инцидент. "По-късно на записа видях, че раната е отворена. Това ме шокира. Чувствах се ужасно. Веднага се свързах с делегацията, всички бяха в шок."

На Камила е поставена титаниева мрежа в очната кухина. "Имам счупена кост под веждата. Най-големият дискомфорт е, че виждам двойно, когато погледна нагоре, а понякога и когато погледна надолу."