В Испания разкриха детайли за Любо Пенев

MARCA, AS и Mundo Deportivo съобщиха тревожната новина за здравословното му състояние

В Испания разкриха детайли за Любо Пенев

Тревожната новина за здравословното състояние на Любослав Пенев е централна за големите спортни медии в Испания. Именно там славният нападател изгради бляскава кариера с екипите на Валенсия (85 гола), Атлетико Мадрид (20), Селта (18) и Компостела (36).

MARCA, AS и Mundo Deportivo съобщиха, че Пенев е диагностициран с рак на бъбреците. AS допълва и известната до този момент информация с името на германския град, където първо е лекуван Любо - Аугсбург. След това той е насочен към друг град в страната. 

Загубата на тегло

"Лекарите, които се грижат за 59-годишния бивш футболист, решават как да продължат лечението му предвид деликатното му здравословно състояние. Загубата на килограми допълнително усложнява и без това тежкото му положение", посочва AS.

"Ситуацията вече е публична в родината му. Бивши съотборници и фенове изпращат съобщения за подкрепа в този изключително труден момент от живота му".

Славна следа

Публикацията продължава с богатата визитка на Пенев и със следата, която е остави във футбола в Испания.

Любослав Пенев бори тежко онкологично заболяване

В понеделник съпругата на Любослав - Кристина, отправи апел за финансова помощ във връзка с лечението, като предостави дарителска сметка.

