Фенът и последната мечта, която съдбата му отне

В света на футбола, където страстите кипят и триумфите се празнуват с бурни овации, понякога се случват истории, които ни напомнят за крехкостта на живота.

Такава е тази на 84-годишния Петер – верен привърженик на Аякс, носещ в сърцето си любовта към клуба през целия си живот.

Тежко болен, той имаше едно последно желание: да види още веднъж любимия отбор в действие. Но съдбата се оказа жестока - тази мечта остана неосъществена...

Последното желание

Неделната вечер трябваше да бъде незабравима. Петер, който от месеци лежи в хоспис, неспособен да стане от леглото си, се надяваше да изгледа на живо срещата между Аякс и Гронинген. Той бе подпомогнат от организацията Wensen Ambulance, която изпълнява желания на тежко болни хора.

Мачът обаче бе прекъснат заради масово запалени фойерверки.

Разочарованието бе огромно, но от Аякс поканиха Петер да присъства на доиграването във вторник – в почти празната Йохан Кройф Арена. Той щеше да бъде единственият зрител, заедно с персонала и клубната легенда Шак Сварт. За Петер бе направено изключение – линейка щеше да го закара до стадиона, за да сбъдне мечтата му.

Всички усилия бяха положени. В понеделник организацията все още уверяваше, че Аякс прави и невъзможното, за да го допусне. Но малко след началото на второто полувреме коментаторът на ESPN - Шорс Блау, сподели тъжната новина: Петер не бе там. Здравето му се бе влошило толкова бързо през последните часове, че пътуването е станало невъзможно.

"Най-тъжното в цялата тази история около мача Аякс – Гронинген е, че фенът, който в неделя бе там с линейка и днес имаше разрешение да присъства, не можа да дойде", каза Блау.

"Всъщност, само тишината подхожда на това.", продължи той.

Според говорителя на Wensen Ambulance - Ян Витхаар, доброволците все пак са отишли при Петер, за да го вземат. "Беше в толкова лошо състояние, че рискът бе прекалено голям. Екипът ни е сломен от това. Нова възможност изглежда невъзможна. Той няма да издържи още много.", разказва Витхаар с примирение.

Доброволецът Андре ван дер Гун сподели пред Noordhollands Dagblad колко съкрушен се чувства: "Най-лошото е, че желанието на човек, който е на смъртно легло, му бе отнето."

Петер е отдаден фен на Аякс от години. Той самият е играл футбол, действал е и като съдия. От септември насам болестта го държи в хосписа, но страстта му към спорта не угасва – следи всеки мач с огромен интерес.

Двубоят във вторник се доигра без публика. Отвън отново се чуваха фойерверки, въпреки прекъсването от неделя. Това бе тъжният епилог на една вече натоварена с емоции среща. Историята на Петер ни напомня колко ценни са малките моменти на радост.

