Валенсия стартира кампания за Любо Пенев

Нужни са 300 000 евро за спешна операция, посочват испанските медии

Валенсия чрез своята Асоциация на футболистите стартира кампания за събиране на средства, които ще бъдат предоставени за лечението на Любослав Пенев. Легендата и бивш капитан на испанския клуб се намира в германска клиника, след като е диагностициран с рак на бъбреците.

В информацията на Marca се посочва, че състоянието на славния нападател е много тежко. Изданието се позовава на източници от обкръжението на Пенев и твърди, че на този етап лекарите изключват химиотерапия. Така единствената опция е операция, оценена на приблизително 300 000 евро.

"Валенсия и бивши съотборници на Пенев са решени да координират усилията си за набиране на необходимата сума чрез дарения. Инициативата на клуба вече е получила подкрепа и на други асоциации, включително бившите тимове на Любо - Атлетико Мадрид, Селта и Компостела", се посочва в публикацията.

Легенда на "Местая"

 

Marca припомня, че Ел Голеадор е един от най-харизматичните нападатели в испанския футбол през 90-те. "Той започва в ЦСКА, преди да направи скок в Ла Лига и да остави своята следа във Валенсия, Атлетико Мадрид, Селта и Компостела. С Атлетико печели титлата и купата през 1996 година."

"След края на кариерата си той става треньор и води ЦСКА, националния отбор и различни български клубове. Вторият отбор на Валенсия е единственото му назначение извън граница, а на "Местая" продължава да бъде високо ценена фигура."

Испанска дарителска сметка

"Пенев вече пребори тежко заболяване през 1994 година, когато е диагностициран с рак на тестисите във Валенсия. Това го спира от участие на историческото световно първенство в САЩ, където България се класира четвърта."

Медиите в Испания публикуват и местна дарителска сметка, като призовават към дарение частни лица, публични и частни институции.

IBAN: ES23 3159 0078 5727 8681 8225

Тагове:

рак Испания операция германия дарение сметка любослав пенев

