Да коментираш триумфа на Фламенго от... хълм

Да си на 15 години и да пътуваш 18 часа, за да отразяваш финала за Копа Либертадорес от... хълм. Тази невероятна история се развива в Перу, а героят в нея се казва Кливер Уаман. Тийнейджърът, който се изявява като лайв стриймър под името Пол Депортес, се превърна в тотален интернет хит.

15-годишният ученик коментира битката за най-ценния клубен трофей в Южна Америка между Фламенго и Палмейрас на живо в Тик Ток, далеч от стадиона.

Причината – от КОНМЕБОЛ отказват да акредитират Уаман, тъй като е непълнолетен. Това обаче не отчайва момчето, което намира решение и се изкачва на един от хълмовете с изглед към легендарния "Естадио Монументал" в Лима.

На живо пред 47 000

Видеото с коментара му предизвиква огромен интерес и бе гледано на живо от 47 000 зрители. Каналът му бележи забележителен прогрес, като вече има над 1,5 милиона гледания!

Но историята на Уаман надхвърля успеха му в социалните мрежи. Той е от скромно семейство и работи във ферма, за да помага на родителите си. Неговите корени от кечуа пък му дават уникална идентичност.

Пътят от Андауайлас до Лима за финала на Копа Либертадорес е само една малка крачка към следващата му цел – да излъчва на живо плейофите в Перу между Алианса Лима и Спортинг Кристал. Голямата му мечта обаче остава някой ден да коментира националния отбор на родината си.