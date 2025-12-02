Валенсия и бивши съотборници правят кампания за Любо Пенев (ВИДЕО)

Футболна Испания е загрижена за Любослав Пенев. Десетки медии от страната, в която голмайсторът прекара 14 години от своята кариера, изказаха подкрепа към българина, който се бори с коварна болест.

Ексклузивно пред bTV говори легендата на Валенсия и Селта - Хуан Санчес. Той разкри, че неговите бивши съотборници и футболен клуб Валенсия ще направят кампания за събиране на средства в помощ на Пенев.

Подкрепа от съотборник

"Имам страхотни спомени от Любо. Той беше важна личност за мен, защото бях млад и точно навлизах в състава на Валенсия. Той беше от тези, които ми помагаха на ежедневна база. Правеше го по време на тренировки, мачове. Даваше ми много съвети. Споделихме много моменти заедно и съм много благодарен, че имахме тези мигове.", каза Санчес пред bTV.

"Едно от нещата, с които се открояваше извън терена и мачовете е, че беше много открит, много точен. Имаше характер. Спомням си, че винаги искаше да споделя, да говори. Имаше характер, който му помагаше да се изправи пред всяка трудност."

"За последно се чухме преди няколко години. Бях тук във Валенсия и имах тренировка и той ми се обади. Имахме разговор по телефона и може би тогава за последно се чухме."

"Имах възможността да играя с него в Селта и Валенсия. Гордост е за мен, че имах тази възможност. Беше много лесно да играеш с него, защото той имаше много качества, със страхотни движения, интелект. Споделяли сме много моменти в мачове и извън терена. Беше футболист, с когото може да правиш отлични комбинации. Задържаше топката добре, от това пък се възползвах аз, за да използвам пространствата. Истината е, че бяха хубави години, когато играхме заедно.

Кампания за Любо Пенев

"Честно казано не знаех, че здравословното му състояние е толкова лошо. Вчера разбрах от медиите. Разбрах, че е неприятно положението с неговия бъбрек и се надявам да се възстанови. Ние, бившите футболисти от Валенсия ще му помогнем, както и самият клуб, ще съберем пари, с които да го подпомогнем. Знаем, че му е трудно, но ще направим всичко, за да помогнем."

"Искам да му кажа да има много кураж, много сила, че е човек с много голям характер, че ще помагаме с каквото можем. Защото го заслужава, защото беше страхотен съотборник и голям футболист на Валенсия, Селта, Компостела и Атлетико Мадрид. Той е много обичан от нас и ще му помогнем с всички сили.", завърши Хуан Санчес.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK