С шайба в главата: Съдия удари хокеист на НСА (ВИДЕО)

Огромен скандал избухна в българския хокей. Рефер удари с шайба в главата хокеист по време на мача НСА - Ирбис-Скейт в петък. Видео от шокиращия инцидент се появи в социалните мрежи, а днес станаха ясни всички детайли и имената на замесените.

Федерацията спря правата на съдията Василий Василев. Причината - при спряна игра той удря в главата капитана на НСА Мартин Николов.

"Хокеят през годините ме е отвел в топ първенства в Европа. Състезавал съм се в Чехия, Словакия, Швеция, Канада, САЩ и Германия - представи се Николов на пресконференция, посветена на скандалния случай. - В третия период, при спряна игра и в изчакване тя да бъде подновена, без никаква моя провокация, съдията на булата осъществи физически контакт с груба сила."

Трайни увреждания

"Последва умишлен удар в областта на главата с шайба в ръка, докато съм в уязвима позиция, в която не мога да се предпазя, и предизвика счупването на основна част от моя визьор – държачите. Ако не беше визьорът, последствията биха могли да бъдат потенциално тежки и да доведат до трайни увреждания – възможност да загубя зрение или счупен нос. Това действие беше напълно неочаквано, неоправдано и опасно."

"Разполагам с видео материал от случилото се, както и със свидетели, които могат да потвърдят, както физическия контакт, така и последвалите словесни обиди и закани. Наличието на тези обективни доказателства е от съществено значение за безпристрастно и професионално разглеждане на случая от компетентните органи."

"Наред с физическия удар към мен бяха отправени обидни, арогантни и унизителни реплики, включително вулгарни изрази, насочени към моето семейство, обидни квалификации, свързани с женски и полови органи, директни закани за физическа саморазправа след края на срещата."

Системна агресия

"Подобно отношение е абсолютно недопустимо, още повече като се има предвид, че аз съм треньор на деца в същия клуб и подобно поведение на длъжностно лице предава пагубен пример, както на подрастващите, така и на цялата спортна общност. Чрез тези действия децата и родителите си изграждат грешна представя за спорта, като те не искат да оставят децата си в такава токсична среда, където се случват подобни ситуации“, каза още той.

Николов допълни, че това не е единичен случай. "Същият този рефер е проявявал подобно агресивно поведение спрямо състезателите и преди. Преди 2-3 години по време на загрявка за официален мач той ме удари в главата със собствената си каска. Тогава устно сезирах Българската федерация по хокей на лед, но случаят остана нерешен и неразгледан."

От клуба му НСА заплашиха, че ще напуснат първенството на България по хокей на лед при мъжете, ако не последват адекватни действия от страна на федерацията.