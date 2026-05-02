Самолет със спортисти падна в Тексас. Няма оцелели!

Огромна трагедия разтърси спорта в САЩ!

Малък самолет с четирима пътници и пилот се е разбил през нощта в четвъртък, 30 май, близо до град Уимбърли в щата Тексас. Оцелели след катастрофата няма.

Според медиите, на борда са били спортисти, които са отивали на турнир по пикълбол - спорт, който много напомня тениса, но се играе с по-малка ракета и с куха пластмасова топка.

Жертвите

От клуба по пикълбол Амарило потвърдиха, че живота си в тежката катастрофа са загубили Серен Уилсън, Брук Скайпала, Стейси Хедрик, Глен Аплинг и Хейдън Дилард.

"Да се помолим за семействата им", пишат от клуба.

Те е трябвало да играят на турнир в Остин.

Катастрофата

Самолетът е напуснал Амарило два часа преди катастрофата и се е насочвал към националното летище Ню Браунфелс.

Диспечерът е забелязал, че машината Cessna 421C се движи неравномерно, а след това е изчезнала от радарите.

Според Националната метеорологична служба по време на катастрофата в района е било предимно облачно. Два часа след катастрофата там е имало и гръмотевични бури.

Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта са уведомени и ще водят разследването на катастрофата.