Съперник на Карлос Насар под съд: Олимпийският скандал на годината!

Антонино Пицолато, бронзов медалист от олимпийските игри в Париж 2024 и Токио 2020, е не само един от топ щангистите в света, но и дългогодишен конкурент на българския суперталант Карлос Насар.

Техните битки на подиума често бяха ожесточени, а всяко състезание се превръща в истински тест за сила и техника.

Съдебен процес

Сега обаче Пицолато е в центъра на съдебен процес, свързан с инцидент от 2022 г. в италианския град Трапани. Прокуратурата поиска десетгодишна присъда за олимпийския шампион по вдигане на тежести, обвинен за утежнено групово изнасилване заедно с трима свои приятели — Давиде Лупо, Клаудио Тутино и Стефано Монджови. Гражданският ищец, представляван от адвокат Никола Пелегрино, е съгласен с исканата присъда, пише gazzetta.it.

Финландки

Според прокуратурата инцидентът е станал след среща с финландска туристка и няколко нейни приятелки в ресторант, като според обвинението нападението е извършено против волята на жертвата. Делото е отложено за януари, когато се очаква защитата да представи своите пледоарии.

