"Живот на скорост", епизод 3: Пътят към медала (ВИДЕО)

Вижте ексклузивни кадри от завоюването на историческото отличие

България има своя първи медал от световно първенство в зала от 16 години насам!

Знаете ли, че Божидар Саръбоюков е едва третият български атлет при мъжете, който печели отличие от шампионат на планетата под покрив? Другите са Христо Марков и Николай Антонов. Последният през 1991 г.

Давате ли си сметка какво значи този медал за българския спорт?

Божидар си дава. И въпреки това е разочарован. Не от бронза, а от резултата. Защото е професионалист, отдаден на атлетиката и на усъвършенстването. И с този начин на мислене ще стигне далеч.

Във видеото ще видите как стигна дотук. От моментите на загрявката, през срещата очи в очи със съперниците в колрума, през опитите и обратите, до почетната стълбичка. До мечтания подиум.

Вижте деня на суперталанта от Харманли през камерата на bTV.

