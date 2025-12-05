Със счупен пръст: Българин стана световен вицешампион в таекуондото

Младата надежда на българското таекуондо Станислав Митков записа поредния голям успех за България. Две седмици след като стана европейски шампион за юноши, Митков грабна среброто на световното първенство по таекуондо за младежи до 21 г.

Надпреварата, която се провежда в Найроби, Кения събира най-добрите таекуондисти от цял свят.

Представянето на Станислав Митков

Станислав стартира повече от отлично своето участие, като в първата среща бе категоричен срещу представител на Либерия.

На осминафинала нашето момче имаше за съперник таекуондист от Йордания, който е двукратен сребърен медалист от световни първенства за мъже и Гран При турнири. Това обаче не попречи Митков да покаже изключителна игра и класиране на четвъртфинал.

Там той срещна представителя на Беларус Максим Бандаревич. Българинът не срещна проблем и се класира на полуфинал. Тук отново имаше тежък противник от Индия. Станислав обаче показа характер и отлична игра, което го прати на финал.

В битката за златото Слави имаше за съперник Хамза Айдоган от Турция. След изключително драматичен двубой с много обрати в крайна сметка Станислав Митков спечели сребърен медал. В последните срещи той игра със счупен пръст на ръката.

Само преди две седмици Митков стана европейски шампион, а преди година - втори в света при юношите.

