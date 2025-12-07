"Остават му две години...": Коледа в сянката на болестта

Шесткратният олимпийски олимпийски шампион по колоездене Крис Хой споделя историята на една неочаквана и болезнена борба, която го изправя пред кръстопътя на живота. Той е в терминален стадий на рак на простатата, а съпругата му Сара страда от множествена склероза.

Крис разказва, че преди две години започнал да усеща дискомфорт в рамото и ребрата си, който се оказал първият знак на болестта. Последвалите прегледи разкриват тумор и разпространение на рака в костите, а през октомври 2024 г. му съобщават, че заболяването е достигнало четвърти стадий с прогнозна продължителност на живота между две и четири години.

Битка

В подкаста „Спортните агенти“ Хой разказва за ежедневната си битка и как се опитва да живее пълноценно:

„Чувствам се добре. Бяха странни две години, но променят гледната ти точка за всички неща и те научават да живееш повече в настоящето. В това отношение се чувствам много добре.“

Sir Chris Hoy is Britain’s second-most decorated Olympic athlete, and last year he was diagnosed with terminal prostate cancer.



Listen on BBC Sounds pic.twitter.com/WaTvuuvzTe — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) December 5, 2025

С характерната си усмивка и чувство за хумор той добавя:

„Паднах леко от планинското колело, което не беше идеално, но освен това... Мисля, че всеки, който е преминал през сериозна медицинска диагноза, ще каже същото - преминаваш през този първоначален период на приемане и след това продължаваш с живота. Особено ако имаш деца или отговорности, трябва да продължиш напред. Не е лесно, но намираш пътя си и когато го направиш, осъзнаваш, че все още си в същото положение. Никой от нас не знае какво ще се случи в бъдеще.“

Реалност

Тази тежка реалност променя начина, по който Крис гледа на живота:

„Ракът промени много неща. Малките неща вече не ме притесняват толкова много. Мисля, че се опитвам да се съсредоточа върху настоящето, да се наслаждавам на момента, да се възползвам от деня и да намирам нещо позитивно във всяка ситуация.“

Болката и предизвикателствата са двоен удар, тъй като малко след диагнозата на Крис, съпругата му Сара също научава, че живее с множествена склероза.

„Тя се чувства добре. Това беше последният удар, когато си мислех, че не може да стане по-лошо. Да чуя тази новина само месец-два след диагнозата ми беше наистина най-трудният момент. Тя е невероятен човек. Продължаваме напред и все още се забавляваме. Украсихме къщата за Коледа. Времената са трудни, но се справяме чудесно. Има моменти, когато забравяш за това. Не е като преди две години, когато се събуждаш и първото нещо, за което си мислиш, е рак.“

Двойката има две деца, които им дават смисъл и мотивация да се борят.

Хой също изразява загриженост за мъжете във Великобритания, като подчертава колко важен е скринингът за рак на простатата. Над 12 000 мъже умират всяка година от този вид рак.

