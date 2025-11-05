bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шампион стана монах и... преби бившата си

Грузия настръхна срещу някогашния си любимец Лука Куртанидзе

Шампион стана монах и... преби бившата си

Лука Куртанидзе е сред спортните икони на Грузия. Двукратния олимпийски медалист (бронз от Атланта 1996 и Сидни 2000) и световен шампион е емблематично име в свободната борба.

След края на кариерата си се насочва към ръководни постове. Най-напред като президент на местната федерация по борба (2012-2014), а след това - като депутат парламента, издигнат от партията "Грузинска мечта".

Най-новото призвание на 53-годишния Куртанидзе е свързано с Бог. Някогашният борец и политик вече е православен монах.

Сюжетът се превърна в тотален хит в социалните мрежи. А духовната трансформацията на мускулестия шампиона служи за пример и вдъхновение.

Тъмната страна на историята

Но тази история не е само за прехода от тепиха към олтара. През юли 2025 г. прокуратурата на Грузия официално обвини Куртанидзе в няколко тежки престъпления. Сред тях са домашно насилие срещу бившата му съпруга, умишлено повреждане на нейна собственост (автомобил) и нарушение на ограничителна заповед. 

По данни на разследването, на 25 юли в курортния град Кобулети той посетил дома ѝ въпреки забраната, нанесъл й физическа травма и унищожил автомобила ѝ. На 27 юли Лука е арестуван, а съдът в Батуми постановява задържане под стража.

Обвиненията включват мотив "нетърпимост към равенството между жените и мъжете" и предвиждат наказание до пет години лишаване от свобода.

Конфликт между образ и реалност

Образът на Куртанидзе като духовник влиза в остро противоречие с действията му, които провокират обществено възмущение в Грузия. Мнозина отбелязват, че възхищението от спортната му кариера или избрания духовен път не трябва да засенчва факта, че той е обект на сериозни разследвания, свързани с насилие.

Дебатът повдига въпроса за моралната отговорност - може ли една личност да служи като пример само заради успехите или новата си неочаквана роля, ако в същото време е обвинена в нарушения на закона и унизително отношение към друг човек?

депутат грузия домашно насилие свещеник монах борец

