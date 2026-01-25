Ска се заби в корема му, лекарите не даваха шанс - а днес тренира Линдзи Вон

Есента на 2007 г. едва не сложи край на живота и кариерата на Аксел Лунд Свиндал. При тренировка за спускане той допусна малка грешка на скок, загуби контрол със 150 км/ч и се разби в предпазната бариера. Тялото му беше смазано – травма на гръбначния стълб, множество лицеви фрактури, разкъсани мускули. Една от ските прониза корема му и се заклещи вътре.

Смърт, страх и падане със 150 км/ч

Това, че Свиндал, който сега е треньор на легендата Линдзи Вон, изобщо се завърна, прави историята му изключителна.

Още като дете той познава болката. Израснал в планината, на три години се качва на ски, а на осем губи майка си, починала по време на раждане. Няколко месеца по-късно умира и новороденият му брат. „Тогава детството ни свърши“, признава Аксел. Баща им изпада в тежка депресия, а спортът се превръща в единственото спасение за него и по-малкия му брат Симен.

Човекът, който днес стои до Вон

Снимка: FAZ

Аксел тръгва към върха бързо – медали при юношите, след това титли при мъжете, Световна купа, световни първенства. В сезона, когато вече е безспорен лидер в алпийските ски, идва и ужасяващото падане.

След катастрофата лекарите се борят за живота му. Коремът му е отворен при спешна операция, а възстановяването е мъчително – минус 20 килограма, месеци без движение, дни, сведени до чисто оцеляване. Самият Свиндал е убеден, че кариерата му е приключила.

Но почти година по-късно той се връща точно там, където едва не умира. В Колорадо страхът е парализиращ, тялото му „крещи“ да спре – но Аксел тръгва, стига финала и печели. От този момент нататък той отново покорява света: олимпийско злато, световни титли, носи знамето на Норвегия на олимпийските игри в Сочи.

Снимка: Reuters

След края на кариерата си дарява олимпийските си медали за деца и ски училища. През 2022 г. съдбата го изпитва отново – рак на тестисите. И този път той побеждава. Година по-късно става баща.

