Скалата шокира с нова визия (СНИМКИ+ВИДЕО)

На кинофестивала във Венеция

Кечистът Дуейн Джонсън шокира с нова визия. Легендата на Световната федерация (WWE), който развива и успешна актьорска кариера, изненада феновете при участието си на кинофестивала във Венеция.

Джонсън се появи в бледосиня риза и черен панталон, но прикова погледите с друго - по-стройна фигура. Мнозина обаче са на мнение, че Скалата е свалил твърде много килограми и в момента не прилича на себе си. Зевзеците се шегуват, че е вече е Камъка.

Скалата е в Италия за представянето на новия си филм "Машина за разбиване" - биографична драма, в която изпълнява ролята на бившия шампион на UFC Марк Кер.

На червения килим

Почитателите на кеч величието изразиха притеснение за здравето на 52-годишния си любимец. Близки до Джонсън обаче отрекоха да е болен и обясниха, че теглото му от над 150 кг и нисък процент мазнини е противопоказно на тази възраст. В последните години Скалата имал болки в ставите, проблеми с кръста, хронични възпаления и се чувствал тежък.

Във Венеция Джонсън сподели само, че трансформацията е съзнателен и целенасочен избор. Той я обвърза с ролята в новия си филм.

"Имах успешна кариера, за която съм благодарен, но вътрешен глас ми подсказваше, че мога да направя повече — и исках да разбера как изглежда това "повече", коментира Дуейн пред медиите.

Здравословните проблеми

През юни Скалата разкри, че има проблеми с храносмилането. "Чувствам се добре и точно това е странното, но така и не успявам да разбера причината.", каза Джонсън в подкаста на д-р Марк Хайман.

Кечистът сподели, че дълго време неуспешно е търсил медицинско решение. Лечението му е стартирало в началото на 2024 г., като паралелно с него покривал ангажиментите си към Световната федерация по кеч, както и към филмите "Код: Червено" и "Моана 2".

