Скандалът гръмна! Две години без борба за Иво Илиев (ВИДЕО)

Чака се решение за Елина Васева

Скандалът от държавното първенство по борба в Сливен получи своето продължение – и първи сериозни санкции.

На 21 януари финалът в категория до 72 кг класически стил прерасна в безпрецедентна сцена. Недоволен от загубата, Иво Илиев (ЦСКА) изрита съдийската маса.

Само секунди по-късно последва още по-шокиращ момент – съдийката Елина Васева му нанесе удар с юмрук в лицето. В мелето впоследствие се намеси и майката на състезателя.

С решение на Управителния съвет на Българската федерация по борба Илиев е наказан с лишаване от състезателни права за срок от две години, научи bTV. През този период той няма да има право да участва в официални състезания.

Казусът със съдийката Елина Васева – бивша националка и бронзова медалистка от европейското първенство в Баку през 2010 г. – вече е изпратен до Световната федерация по борба. След становището на международната централа ще стане ясно какво наказание ще ѝ бъде наложено у нас.

Случаят предизвика бурни реакции в спортните среди и отвори въпроси за дисциплината, емоциите и границите в спорта.

Взели заради алкохол книжката на Паслар в Молдова още през 2022 г.

 

наказания скандал юмрук бой борба Сливен станка златева елина васева Иво Илиев

