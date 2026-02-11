Скандалът гръмна! Две години без борба за Иво Илиев (ВИДЕО)

Скандалът от държавното първенство по борба в Сливен получи своето продължение – и първи сериозни санкции.

На 21 януари финалът в категория до 72 кг класически стил прерасна в безпрецедентна сцена. Недоволен от загубата, Иво Илиев (ЦСКА) изрита съдийската маса.

Само секунди по-късно последва още по-шокиращ момент – съдийката Елина Васева му нанесе удар с юмрук в лицето. В мелето впоследствие се намеси и майката на състезателя.

С решение на Управителния съвет на Българската федерация по борба Илиев е наказан с лишаване от състезателни права за срок от две години, научи bTV. През този период той няма да има право да участва в официални състезания.

Казусът със съдийката Елина Васева – бивша националка и бронзова медалистка от европейското първенство в Баку през 2010 г. – вече е изпратен до Световната федерация по борба. След становището на международната централа ще стане ясно какво наказание ще ѝ бъде наложено у нас.

Случаят предизвика бурни реакции в спортните среди и отвори въпроси за дисциплината, емоциите и границите в спорта.