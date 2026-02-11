bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Взели заради алкохол книжката на Паслар в Молдова още през 2022 г.

Чакат се медицинските му изследвания след катастрофата на Околовръстното в София

Часове след Давид Пастор, бившият изпълнителен директор на ЦСКА Николай Паслар бе заловен да шофира без книжка. Световният шампион по борба е отказал да бъде тестван за алкохол след като е предизвикал катастрофа на Околовръстното шосе в София.

Скандалният шеф, който прекръсти старото дружество ЦСКА на ФК „Лупи“, е предизвикал инцидент след като е шофирал с висока скорост.

Проверката на полицията е установила, че българската книжка на Паслар е отнета, заради изчерпване на точките, научи bTV. Молдовските му документи са иззети през 2022 г., тъй като е хванат с алкохол с над 1,2 промила и е предизвикал ПТП.

На място Паслар е отказал на полицията да бъде подложен на тест с дрегер, но е дал кръвна проба в болнично заведение, а резултатите се очакват. Към този момент той не е арестува, като е глобен от полицията заради висока скорост, липса на документи и отказа да бъде тестван. Щетите от инцидента са единствено материални.

Арестуваха бивш директор на ЦСКА!
