"Сложно и критично" – как Линдзи Вон оцеля (ВИДЕО)

Доктор Александър Илиев говори пред bTV

Ампутация на крака е застрашавала Линдзи Вон след тежкото падане на Олимпийските игри.

Състоянието на легендарната алпийка е било животозастрашаващо, а реакцията на медиците и поставянето на така наречения фиксатор са спасили легендата.

Олимпийската мечта в Милано/Кортина 2026 на иконата в алпийските ски завърши след кошмарно падане, което спря дъха на хилядите по трибуните и милионите пред телевизионните екрани. Според доктор Александър Илиев намесата на медицинския екип е била решаваща, за да бъде спасен крака на Вон.

Фиксаторът спасява

Масово фиксаторите се използват при такъв вид травма при наличие на външна травма, размачкване на тъкани или много голям отток. Стига се до то дам, че благодарение на фиксатора се спасява крайника. Гледайки най-вероятно и самата травма е лустрирана или тоест – фрактурата ангажира и големия пищял, говорим за вътре-ставна фрактура, а не само за изместване на ставата. Понякога поставянето на фиксатор е животоспасяващо“, коментира доктор Александър Илиев пред bTV.

Самата Линдзи Вон: Опитах! Помечтах! Скочих! Не съжалявам!

Линдзи Вон вече претърпя три успешни операции, а в момента е със специален фиксатор, който може да остане левия й крак няколко седмици.

"Изглежда лесно и елементарно"

Снимка: Reuters

"Това са така наречените шанц-винтове се поставят в костта, това е големият пищял, бедрото, на определено разстояние, с лед което се фиксира тази външна част и фиксираме винтовете към това устройство, както е показано при самата пациентка. Изглежда лесно и елементарно, но е изключително сложна задача, защото поставянето на фиксатора трябва да линира крайника, тоест да изправи и намести фрактурата".

За момента възстановяването на Вон върви по план, но предвид силния дух и воля на американката няма да е изненада отново да я видим на пистата.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
„Татко, спечелих медал!“ – разговорът, който разплака цяла България (ВИДЕО)

Взрив в биатлона! Тодев удари по федерацията от олимпийската сцена

БФС призна две сериозни грешки в Разград

Днес на Игрите: Стискаме палци на мъжете в биатлона!

Шокиращо признание: Минах през същото като Григор Димитров

Шокиращо признание: Минах през същото като Григор Димитров

На връх Свети Валентин: оперират Линдзи Вон за четвърти път

Взрив в биатлона! Тодев удари по федерацията от олимпийската сцена

„Татко, спечелих медал!“ – разговорът, който разплака цяла България (ВИДЕО)

