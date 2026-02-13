"Сложно и критично" – как Линдзи Вон оцеля (ВИДЕО)

Ампутация на крака е застрашавала Линдзи Вон след тежкото падане на Олимпийските игри.

Състоянието на легендарната алпийка е било животозастрашаващо, а реакцията на медиците и поставянето на така наречения фиксатор са спасили легендата.

Олимпийската мечта в Милано/Кортина 2026 на иконата в алпийските ски завърши след кошмарно падане, което спря дъха на хилядите по трибуните и милионите пред телевизионните екрани. Според доктор Александър Илиев намесата на медицинския екип е била решаваща, за да бъде спасен крака на Вон.

Фиксаторът спасява

Масово фиксаторите се използват при такъв вид травма при наличие на външна травма, размачкване на тъкани или много голям отток. Стига се до то дам, че благодарение на фиксатора се спасява крайника. Гледайки най-вероятно и самата травма е лустрирана или тоест – фрактурата ангажира и големия пищял, говорим за вътре-ставна фрактура, а не само за изместване на ставата. Понякога поставянето на фиксатор е животоспасяващо“, коментира доктор Александър Илиев пред bTV.

Линдзи Вон вече претърпя три успешни операции, а в момента е със специален фиксатор, който може да остане левия й крак няколко седмици.

"Изглежда лесно и елементарно"

Снимка: Reuters

"Това са така наречените шанц-винтове се поставят в костта, това е големият пищял, бедрото, на определено разстояние, с лед което се фиксира тази външна част и фиксираме винтовете към това устройство, както е показано при самата пациентка. Изглежда лесно и елементарно, но е изключително сложна задача, защото поставянето на фиксатора трябва да линира крайника, тоест да изправи и намести фрактурата".

За момента възстановяването на Вон върви по план, но предвид силния дух и воля на американката няма да е изненада отново да я видим на пистата.