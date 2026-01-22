bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Спортен нюзрум, еп. 103: Туристическа агенция БФС (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 103: Туристическа агенция БФС (ВИДЕО)

В новия епизод на Спортен нюзрум днес ще обсъждаме последните футболни новини и трансфери, както и пътешествието, което националният ни отбор ще предприеме през март. Както е известно, "лъвовете" ще играят на FIFA Series 2026 в Индонезия.

В надпреварата, която включва отбори от различни конфедерации, ще участват още домакините от Индонезия (Зона Азия), селекцията на Соломоновите острови (Зона Океания) и отборът на островите Сейнт Китс и Невис (Зона КОНКАКАФ).

Федерации, отбори, първенства...

Петър Бакърджиев и Иво Бързаков ще разгледат местните федерации, отбори и първенства на тези държави.

Спортен нюзрум, еп. 100: Кой трябва да е номер 1?

Няма да пропуснем и мега скандала в родната борба и завършилото с бой в Сливен държавно първенство. Андрей Романов ще разкаже в студиото всичко най-интересно, което се случи на тепиха и извън него през последните два дни.

Лудогорец на "Айброкс"

Какви са последните новини от Глазгоу преди мача на Лудогорец на великия "Айброкс" срещу Рейнджърс – ще научим от нашите пратеници Калоян Кюркчиев и Валери Генов.

И още – на btvsport.bg и в YouTube канала на bTV Media Group.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER.

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Спортен нюзрум, еп. 101: Горчиво футболно вино (ВИДЕО)
Тагове:

футбол бой национален отбор борба майка скандали индонезия глазгоу рейнджърс айброкс скубане георги ивановгонзо Спортен нюзрум

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Люти закани след боя в Сливен: Ще довърша започнатото!

Люти закани след боя в Сливен: Ще довърша започнатото!
Може ли Лудогорец още днес да се класира напред в Лига Европа? (АНКЕТА)

Може ли Лудогорец още днес да се класира напред в Лига Европа? (АНКЕТА)
Кой ще се смее и кой ще плаче? Лига Европа отново е тук!

Кой ще се смее и кой ще плаче? Лига Европа отново е тук!
Трудна победа и антирекорд за Барселона в Чехия (ВИДЕО)

Трудна победа и антирекорд за Барселона в Чехия (ВИДЕО)
Хаос в Сливен! Борец подивя и получи юмрук от съдийка (ВИДЕО)

Хаос в Сливен! Борец подивя и получи юмрук от съдийка (ВИДЕО)

Последни новини

И Сослан Фарниев бесен: Срамно е да се съди така!

И Сослан Фарниев бесен: Срамно е да се съди така!
Десподов излекува контузия за само 3 дни, за да играе срещу Бетис

Десподов излекува контузия за само 3 дни, за да играе срещу Бетис
Кой ще се смее и кой ще плаче? Лига Европа отново е тук!

Кой ще се смее и кой ще плаче? Лига Европа отново е тук!
Може ли Лудогорец още днес да се класира напред в Лига Европа? (АНКЕТА)

Може ли Лудогорец още днес да се класира напред в Лига Европа? (АНКЕТА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV