Спортен нюзрум, еп. 103: Туристическа агенция БФС (ВИДЕО)

В новия епизод на Спортен нюзрум днес ще обсъждаме последните футболни новини и трансфери, както и пътешествието, което националният ни отбор ще предприеме през март. Както е известно, "лъвовете" ще играят на FIFA Series 2026 в Индонезия.

В надпреварата, която включва отбори от различни конфедерации, ще участват още домакините от Индонезия (Зона Азия), селекцията на Соломоновите острови (Зона Океания) и отборът на островите Сейнт Китс и Невис (Зона КОНКАКАФ).

Федерации, отбори, първенства...

Петър Бакърджиев и Иво Бързаков ще разгледат местните федерации, отбори и първенства на тези държави.

Няма да пропуснем и мега скандала в родната борба и завършилото с бой в Сливен държавно първенство. Андрей Романов ще разкаже в студиото всичко най-интересно, което се случи на тепиха и извън него през последните два дни.

Лудогорец на "Айброкс"

Какви са последните новини от Глазгоу преди мача на Лудогорец на великия "Айброкс" срещу Рейнджърс – ще научим от нашите пратеници Калоян Кюркчиев и Валери Генов.

