Новият руснак в борбата: Ще направя всичко за България!

Той категорично настоя да се премести, каза президент на Руската федерация Мамиашвили

Шамил Мамедов категорично е настоявал да се присъедини към националния отбор на България. Това каза пред ТАСС Михаил Мамиашвили, президент на Руската федерация по борба.

Вчера беше обявено, че руснакът ще се състезава за България от следващия сезон.

„Той категорично настоя. Тези трансфери се случват и ще се случват. Интересите на националния отбор и мотивацията са важни тук. Мамедов е способен борец и беше избран в отбора по време на последния олимпийски цикъл“, каза Мамиашвили.

Не тренира: Вижте къде е дагестанецът, който вече е български борец! (СНИМКА)

„Искам да споделя някои важни новини - от следващия сезон ще представям националния отбор на България. Благодаря ви много за доверието и възможността да се състезавам и боря за България - ще направя всичко, за да оправдая очакванията.

Искам също да изразя благодарността си към Руската федерация по борба, целия треньорски щаб и всички момчета, с които сме работили и с които сме изминали дълъг път през годините. Благодаря ви за подкрепата, за опита и за вярата“, написа Мамедов в профила си в Instagram.

24-годишният Мамедов спечели руското първенство през 2023 и 2024 г., както и бронз на световното първенство през 2023-а.

България Русия борба Instagram Руска федерация Михаил Мамиашвили Шамил Мамедов

