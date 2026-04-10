Станка Златева: Търсите интриги и на Разпети петък (ВИДЕО)

Търсите интриги и на Разпети петък. Така президентът на федерацията по борба Станка Златева реагира на въпросите на bTV относно състава, утвърден за европейското първенство в Тирана по-късно този месец.

След едногодишно изгнание Семен Новиков (олимпийски шампион) и Кирил Милов (европейски шампион) се завърнаха в отбора и ще спорят за медалите в класическия стил. Двамата станаха жертва на политиката на Златева - първо срещу натурализираните борци, а след това срещу всеки, който не се явява на централизирана подготовка.

При свободняците е заявено още едно име, предизвикало напрежение и скандали - Шамил Мамедов. Роденият в Русия борец има наш паспорт от началото на 2025 г., но ще дебютира за България на голям турнир едва сега.

Шегувам се с вас

"Доста компромиси са направени. Мислите ли, че състав ще се публикува, ако не съм била на Управителния съвет, който го е утвърдил", риторично попита Златева. По-рано тя обяви, че не е наясно със завръщането на Новиков и Милов. "Да, казах, че не знам. Шегувам се с вас, защото постоянно пишете някакви неща, без аз да знам. Винаги си пишете и казвате каквото искате."

"Нашата политика е да възобновим борбата в България, да имаме български състезатели, да се обърне внимание на клубовете. А това, че едни хора вече са взети да се борят за България - няма как да ги спрем."

"Имаме ли друг избор за Шамил Мамедов? Трябваше по принцип да налагаме наши състезатели и да налагаме нашия продукт. Имаме хора дори и мъжете, които се отказват. Когато има един такъв човек, поне 2-3 категории страдат от това нещо. Поне 10 години в тази категория няма да има българин", подчерта Златева.

Аз ли преча?

На въпрос защо при това положение е допуснала натурализираните борци обратно в отбора, тя отговори: "Сега ще го обърнете, че аз преча? Хубави празници са, Разпети петък. Искайте прошка, направете добро, не търсете интрига. Съставите са обявени, всеки се бори където трябва. Какво още търсите - под вола теле ли?"

"Досега бойкотираха, бяха поканени, всичкият този парад, който се изля върху мен, е благодарение на няколко фактора. Не съм дошла да преча на борбата, а да помагам, защото и аз имам клуб, и аз имам деца. Направете в този свят ден нещо добро, кажете нещо хубаво за някого."