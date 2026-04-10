Станка Златева: Търсите интриги и на Разпети петък (ВИДЕО)

Търсите интриги и на Разпети петък. Така президентът на федерацията по борба Станка Златева реагира на въпросите на bTV относно състава, утвърден за европейското първенство в Тирана по-късно този месец.
След едногодишно изгнание Семен Новиков (олимпийски шампион) и Кирил Милов (европейски шампион) се завърнаха в отбора и ще спорят за медалите в класическия стил. Двамата станаха жертва на политиката на Златева - първо срещу натурализираните борци, а след това срещу всеки, който не се явява на централизирана подготовка.
При свободняците е заявено още едно име, предизвикало напрежение и скандали - Шамил Мамедов. Роденият в Русия борец има наш паспорт от началото на 2025 г., но ще дебютира за България на голям турнир едва сега.
"Доста компромиси са направени. Мислите ли, че състав ще се публикува, ако не съм била на Управителния съвет, който го е утвърдил", риторично попита Златева. По-рано тя обяви, че не е наясно със завръщането на Новиков и Милов. "Да, казах, че не знам. Шегувам се с вас, защото постоянно пишете някакви неща, без аз да знам. Винаги си пишете и казвате каквото искате."
"Нашата политика е да възобновим борбата в България, да имаме български състезатели, да се обърне внимание на клубовете. А това, че едни хора вече са взети да се борят за България - няма как да ги спрем."
"Имаме ли друг избор за Шамил Мамедов? Трябваше по принцип да налагаме наши състезатели и да налагаме нашия продукт. Имаме хора дори и мъжете, които се отказват. Когато има един такъв човек, поне 2-3 категории страдат от това нещо. Поне 10 години в тази категория няма да има българин", подчерта Златева.
На въпрос защо при това положение е допуснала натурализираните борци обратно в отбора, тя отговори: "Сега ще го обърнете, че аз преча? Хубави празници са, Разпети петък. Искайте прошка, направете добро, не търсете интрига. Съставите са обявени, всеки се бори където трябва. Какво още търсите - под вола теле ли?"
"Досега бойкотираха, бяха поканени, всичкият този парад, който се изля върху мен, е благодарение на няколко фактора. Не съм дошла да преча на борбата, а да помагам, защото и аз имам клуб, и аз имам деца. Направете в този свят ден нещо добро, кажете нещо хубаво за някого."